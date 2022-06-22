فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بالقتل والتعذيب.. السلطة تغلق الحساب مع المعارضين

اختتام مخيم صيفي لأبناء شهداء معركة "سيف القدس" بغزة

أسعار صرف العملات اليوم الجمعة

عام على اغتيال نزار بنات.. الضفة تعيش على وقع قمع حرية الرأي والتعبير

"عش الدبابير" فيلم يستعرض تجربة مقاومة جنين منذ الاحتلال البريطاني

الآلاف يؤمون الأقصى في فجر "هبة الكرامة"

طقس فلسطين اليوم الجمعة حتى الأحد المقبل

“تزوجوا تصحوا”.. وهذه هي الأسباب

اعرف شخصيتك من نبرة صوتك!

الاتحاد الأوروبي يمنح أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشح لعضويته

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

هنية ووفد قيادي يلتقيان مفتي لبنان عبد اللطيف دريان

22 يونيو 2022 . الساعة 14:17 بتوقيت القدس
...
هنية ووفد قيادي يلتقي مفتي لبنان

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، ووفد من قيادة الحركة صباح اليوم مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث أشاد هنية بدور الأخير ومواقفه الأصيلة تجاه القدس والقضية الفلسطينية وأبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج ومخيمات اللجوء.

وهنأ رئيس "حماس" لبنان بإتمام الاستحقاق الانتخابي النيابي، وعبّر عن تضامنه مع لبنان فيما يتعلق بحقوقه في الغاز وثرواته الطبيعية.

واستعرض تطورات الواقع السياسي والميداني في فلسطين، وخاصة ما يجري في القدس والأقصى، ومحاولات الاحتلال فرض سياسة التقسيم المكاني والزماني، مشيرا إلى دور المرابطين وأبناء شعبنا في منع هذه المحاولات، وقال نحن صامدون، ولن نسمح لهم بالسيطرة على الأقصى مطلقاً.

من جانبه أكد سماحة المفتي الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وحقوقه الثابتة، وقال إن قضية القدس هي قضية كل الأمة وقضية العرب والمسلمين، وأضاف أن القدس ستبقى فلسطينية عربية.

وأشاد بانتصارات المقاومة في فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني ونضاله في مواجهة الاحتلال.

وقد ضم وفد الحركة أعضاء المكتب السياسي الدكتور موسى أبو مرزوق، والدكتور خليل الحية، والأستاذ حسام بدران، وكذلك كلًا من اسامة حمدان، وطاهر النونو، وأحمد عبد الهادي ممثل الحركة في لبنان.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#حماس #لبنان #هنية #مفتي لبنان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة