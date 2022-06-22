هنية ووفد قيادي يلتقيان مفتي لبنان عبد اللطيف دريان

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، ووفد من قيادة الحركة صباح اليوم مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث أشاد هنية بدور الأخير ومواقفه الأصيلة تجاه القدس والقضية الفلسطينية وأبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج ومخيمات اللجوء.

وهنأ رئيس "حماس" لبنان بإتمام الاستحقاق الانتخابي النيابي، وعبّر عن تضامنه مع لبنان فيما يتعلق بحقوقه في الغاز وثرواته الطبيعية.

واستعرض تطورات الواقع السياسي والميداني في فلسطين، وخاصة ما يجري في القدس والأقصى، ومحاولات الاحتلال فرض سياسة التقسيم المكاني والزماني، مشيرا إلى دور المرابطين وأبناء شعبنا في منع هذه المحاولات، وقال نحن صامدون، ولن نسمح لهم بالسيطرة على الأقصى مطلقاً.

من جانبه أكد سماحة المفتي الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وحقوقه الثابتة، وقال إن قضية القدس هي قضية كل الأمة وقضية العرب والمسلمين، وأضاف أن القدس ستبقى فلسطينية عربية.

وأشاد بانتصارات المقاومة في فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني ونضاله في مواجهة الاحتلال.

وقد ضم وفد الحركة أعضاء المكتب السياسي الدكتور موسى أبو مرزوق، والدكتور خليل الحية، والأستاذ حسام بدران، وكذلك كلًا من اسامة حمدان، وطاهر النونو، وأحمد عبد الهادي ممثل الحركة في لبنان.

المصدر / فلسطين أون لاين