ناشط: تصاعد اعتداءات المستوطنين يهدف للتغوُّل في المناطق "ج"

أكد الناشط ضد الاستيطان خالد معالي، أنّ اعتداءات المستوطنين زادت بشكل كبير بدعم من جيش الاحتلال، حتى أصبح الوضع في الضفة الغربية "غير معقول".

وأشار الناشط معالي خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلى أنّ المنطقة التي استُشهد فيها الشاب علي حسن حرب قرب سلفيت، شهدت مواجهات سابقة مع المستوطنين المتطرفين.

وأوضح أنّ اعتداءات المستوطنين تهدف إلى طرد المزارعين الفلسطينيين من أراضيهم خاصة من المناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية.

وفي سياق متصل، زفّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشهيد المهندس علي حسن حرب (28 عامًا)، الذي قُتل بطعنة مباشرة في القلب بسكين مستوطن، أثناء تصدّيه لهجوم المستوطنين في منطقة اسكاكا قضاء سلفيت.

وقالت الحركة: إنّ "هذه الجريمة امتدادٌ للحرب القذرة التي يشنُّها المستوطنون على شعبنا ومقدساتنا وممتلكاتنا".

وأكدت أنّ "الجريمة نتيجةٌ مباشرةٌ للتحريض الصهيوني الرسمي وإطلاق يد المستوطنين لممارسة الإرهاب المنظم في أنحاء أرضنا المحتلة".

وأرسلت "حماس" تعازيها إلى" ذوي الشهيد البطل، وأهلنا الصامدين في سلفيت، راجية الله أن يرزقهم حسن العزاء والصبر والسلوان".

المصدر / فلسطين أون لاين