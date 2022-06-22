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الحل متوفر عن طريق التحديث الجديد (نسخة 22.18)

هل تنسى كلمة مرورك كثيرًا؟.. إليك الحل الجديد من "أندرويد"

22 يونيو 2022 . الساعة 12:03 بتوقيت القدس
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كلمات المرور كثيرة، وكل حساب تقريبًا يحتاج إلى كلمة سر، وربّما لا يكون هذا مناسبًا لأولئك الذين ينسون كثيرًا، فما الحل؟

أفاد موقع (9to5Google) التقني بأنّ نظام التشغيل "أندرويد" أتاح لمستخدميه الذين يملكون الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الوصول إلى كلمات المرور الخاصة بهم بطريقة سهلة وفي مكان واحد، وتتجاوز مشكلة النسيان.

وسيكون بمقدور مستخدمي "أندرويد" إضافة اختصار (shortcut) لمدير كلمة السر الخاص بـ"غوغل" على شاشة أجهزتهم، ومهمة هذا "المدير" هي تتبُّع جميع المعلومات الخاصة بالتسجيل في الحسابات المختلفة، بما في ذلك كلمات السر.

وتجمع هذه الخدمة كل المعلومات في مكان "آمن"، ويمكن الوصول إليها بسرعة وسهولة.

وكان "غوغل" قد أطلق خدمة "مدير كلمة السر" قبل سنوات لمستخدمي "أندرويد" ومتصفح "غوغل كروم".

لكنّ الخدمة الجديدة تتميز بأنها تتيح للمستخدمين الوصول إلى البيانات المحفوظة، باستخدام أدوات المصادقة مثل القياسات الحيوية التي تستخدم بصمات الأصابع أو مسح الوجه أو قفل الشاشة، عوضًا عن إدخال كلمة المرور كما هو الحال في نسخة المتصفح.

مدير كلمات المرور قادر على حفظ وتخزين جميع التفاصيل التي تهمُّك، بما في ذلك اسم المستخدم وكلمات المرور، ممّا يسمح لك بتتبُّع أيّ مشاكل أو مخاطر أمنية، بالإضافة إلى السماح بتعديل أيّ تفاصيل عند الحاجة.

ويتوفّر الاختصار الجديد عن طريق التحديث الجديد في نظام أندوريد (نسخة 22.18) أو الأحدث.

المصدر / وكالات
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#أندرويد #كلمة مرور #كلمة سر

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