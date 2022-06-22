الاحتلال يباشر ببناء جدار عنصري جديد شمال الضفة

باشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بناء جدار فصل عنصري جديد من الإسمنت المسلّح على طول مسار خط التماس، الفاصل بين الداخل المحتل والضفة الغربية، ويمتد من قرية سالم، شمالي غرب جنين، وحتى مستوطنة بات حيفر، غربي طولكرم.



وأفاد موقع "مفزاك لايف" العبري، أنّ "طول الحاجز الأمني الجديد يبلغ حوالي 45 كيلومترًا، وبارتفاع 9 أمتار، وسيشمل جدارًا خرسانيًّا ضخمًا وإجراءات حماية ووسائل تكنولوجية أخرى".



ونقل الموقع عن ما يسمى (رئيس دائرة الحدود والتماس) بوزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عيران أوفير: إنّ "العمل الذي بدأناه صباح اليوم، سيستمر نحو عام، وأضاف: إنّ "الجدار سيكون مغلقًا بإحكام، وسيمنع الدخول إلينا".



وكان ما يُسمّى (مجلس الوزراء السياسي والأمني) "الكابينيت"، صادق في نيسان/ أبريل الماضي على خطة وزير جيشه بني غانتس، لسد الفتحات في الجدار الفاصل بين الضفة ومناطق الداخل وبناء جدار فاصل جديد، بتكلفة تُقدّر بنحو ثلاثمائة و60 مليون شيكل (مئة و12 مليون دولار).



يُذكر أنّ الاحتلال أقدم في عام 2002 على بناء جدار الفصل العنصري، الممتد على طول الضفة الغربية من جهة الغرب.

المصدر / فلسطين أون لاين