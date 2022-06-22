عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشدّدة

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت مصادر محلية، بأنّ مجموعات المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، كما أدّوا طقوسًا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية منه.



ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يوميّة، ما عدا يومَي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.



ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة، ومن خلاله تُنفّذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين