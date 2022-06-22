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"حماس": لا بد من خلق حالة أكثر قوة وتأثيرًا في معادلة الصراع مع الاحتلال

22 يونيو 2022 . الساعة 11:31 بتوقيت القدس
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فوزي برهوم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" (أرشيف)

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنه في ظل التفكك والانهيار الإسرائيلي، لا بد من خلق حالة فلسطينية أكثر قوة وتماسكًا وتاثيرًا في معادلة الصراع مع الاحتلال.

وشدّد الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، خلال تصريح مقتضب اليوم الأربعاء، على أنّ هذه الحالة تُشكّل حالة ردع مستمرة لدى الاحتلال تمنعه من التمدد وتحقيق أيٍّ من أهدافه.

وقال برهوم معلقًا فيه على دعوات الاحتلال الإسرائيلي لحلّ "الكنسيت" والتوجّه لانتخابات مبكرة: "إنّ هذا يتطلب الإسراع في تشكيل جبهة وطنية عريضة، ترتكز إلى استراتيجية عمل وطني مقاوم وبكلّ أدوات وأشكال المقاومة، والاستمرار في تعظيم الفعل المقاوم في كلّ ساحات الوطن لانتزاع حقوق شعبنا الفلسطيني، بالتوازي مع تكثيف الحراك الدبلوماسي والشعبي لاستنهاض الأمة بكافة مستوياتها لدعم وإسناد شعبنا ومقاومته الباسلة".

اتفق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير خارجيته يائير لابيد، مساء الإثنين، على حلّ "الكنيست" (البرلمان)، وتعيين الأخير رئيسًا لحكومة مؤقتة، "بعد استنفاد محاولات تحقيق الاستقرار في "الائتلاف"، كما جاء في بيان مشترك.

وتم اتخاذ قرار الموافقة على حلّ "الكنيست" بعد أكثر من شهرين من الاضطرابات التي ضربت "الائتلاف الحكومي"، والتي بدأت بإعلان النائبة عن حزب "يمينا" بقيادة بينيت "عيديت سيلمان" استقالتها من الائتلاف.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة #معادلة الصراع #حل الكنست

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