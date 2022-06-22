احتفل مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي بغزة، بافتتاح مقره الجديد في مجمّع أبو خضرة الطبي وسط مدينة غزة.

وحضر الحفل العديد من القيادات الحكومية ونواب المجلس التشريعي والشخصيات الاعتبارية والوطنية والإسلامية، والأكاديمية، وحضر أيضًا مدراء المؤسّسات الإعلامية والمؤسسات الصحية وشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، وجمع غفير من أبناء قطاع غزة.

ورحّب رئيس مجلس إدارة مستشفى الوفاء، د. جمال خصوان بجميع الحضور، قائلًا: "يُشرّفني في هذا اليوم المبارك بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كافة إخواني وأخواتي في إدارة المستشفى أن نرحب بكم جميعًا".

وأضاف د. خصوان، "افتتاح مستشفى الوفاء هذا الصرح الطبي المتميّز الذي حمل اسم الوفاء منذ بداية نشأته، والذي لم يكن اسمًا مجردًا هكذا، يمثل انتقالة قوية في الخدمات التي يقدّمها لأبناء شعبنا الفلسطيني".

وتابع.. "الإنجازات الحقيقية التي حقّقها الوفاء انعكست بشكل مباشر على تخفيف معاناة شعبنا الصابر المرابط، فأصبح اسم مستشفى الوفاء محفورًا في وعي أهلنا وأبناء شعبنا في قطاعنا الحبيب".

من جانبه، قال نائب رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة، محمد الفرا: "أعيش لحظة رسالة يُوصلها الشعب الفلسطيني من خلال هذا الصرح، بأننا شعب لا ينهزم بعد 8 سنوات من تدمير مستشفى الوفاء ها هو صرحًا جديدًا وتقوم مستشفى الوفاء من جديد، هنا بجوار برج الجلاء الذي تم تدميره قبل عام، وإن شاء الله سيتم إعادة بناء برج الجلاء".

واعتبر الفرا أنّ افتتاح مشفى الوفاء رسالة للمحتل وللأعداء وللكلّ بأنّ هذا الشعب لا ينهزم ولا يتوقف وهو ماض لنيل حقوقه واسترداد وطنه.

وأضاف "أسستشعر لحظات النصر في افتتاح مستشفى الوفاء، وأن نرى ذلك بمثابة فرح وطني على أرض أبو خضرة هنا مكث الاحتلال ومراكز قيادته لمدة 38 عامًا إلى أن خرج مرحليًّا".

وتابع الفرا: "اليوم أشعر بالفرح أنّ وصية عائشة ومكرم أبو خضرة الوصية التي كتبت عام 1935 وبعد نحو أكثر من 80 سنة، اليوم تم تنفيذ هذه الوصية، بالشراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومستشفى الوفاء.

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة الإستشارية في المحافظات الجنوبية، د. زكريا اللوح، في كلمة له بالنيابة عن وزيرة الصحة: مي كيلة، "يشرفني ويسعدني في هذا اليوم العظيم أن أشارككم حفل افتتاح هذا المستشفى الكبير، كما وأريد أن أنقل لكم تحيات معالي وزيرة الصحة الفلسطينية د.مي كيلة".

وتابع اللوح: "إننا نؤكد في وزارة الصحة حرصنا على تكاملية العلاقة بين القطاعين الحكومي والأهلي في المجال الصحي، ونؤكد لكم أنّ الوزارة تسير وفق خطة منهجية استراتيجية تقضي بدعم المؤسّسات الصحية وتفعيل دورها بشكل ممنهج لكي تخدم القطاع الصحي في قطاعنا الحبيب وتوطين الخدمة".

وأضاف "إننا في هذا المقام إذ نهنئ أنفسنا وشعبنا الفلسطيني بافتتاح هذا الصرح الكبير لخدمة أفضل في مجال التأهيل والجراحة، ويسعدني أن أنقل لكم تحيات معالي وزيرة الصحة وإعجابها وشكرها لهذا الصرح العظيم".

وتخلّل الحفل العديد من الفقرات الفنية، حيث تم عرض فيلم "عودة الوفاء" والذي لخّص تاريخ مستشفى وعرض المراحل الصعبة التي مرّ بها المستشفى.

وكان مشفى الوفاء قد أتمّ نقل مرضاه للمقر الجديد أواخر مارس الماضي حيث تم تشغيل المبنى، فيما أتم اليوم حفل افتتاح مقره.

ويأتي حفل الوفاء بعد ثمان سنوات من تدمير الاحتلال لجميع مقراتها شرق الشجاعية في حرب عام 2014م.

ويُقدم مستشفى الوفاء خدمات التأهيل الطبي، لمصابي الجلطات الدموية، وللجرحى، ولمصابي حوادث الطرق، وخدمات علاجية لمرضى التقرحات الفراشية والقدم السكري، والعلاج بالأكسجين، وإجراء فحوصات فريدة مثل: "ديناميكية التبول، وقياس كثافة العظام، والتروية الدموية"، ويستعد لتوسيع خدماته بتخصصات مميزة وفريدة من نوعها.























المصدر / فلسطين أون لاين