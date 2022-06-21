لبنان يعلن عن تسجيل أول إصابة بجدري القرود

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، عن تسجيل أول إصابة بجدري القردة في البلاد.

وفي بيان لها، قالت وزارة الصحة اللبنانية: "الحالة وافدة من الخارج وهي تتبع حاليا العزل المنزلي، ووضعها مستقر من الناحية الطبية..كما تتابع الوزارة تحديد ومتابعة المخالطين المقربين".

وأوضحت الوزارة قائلة: "مرض جدري القدرة ينتج من فيروس ينتقل الى الانسان، إما من الحيوان إلى الانسان عبر الاحتكاك مع حيوانات مصابة (القوارض أو القردة) في البلدان المستوطن فيها الفيروس في الدول الإفريقية بجنوب الصحراء ( نيجيريا، وجمهورية الكونغو الديموقراطية وكينشاسا، والكامرون وجمهورية اإريقيا الوسطى...)، أو من إنسان إلى إنسان عبر التلامس المباشر مع الآفات الجلدية والرذاذ، والعلاقات الجنسية أو بطريقة غير مباشرة عبر الأدوات الملوثة لا سيما ملاءات الأسرة".

ودعت المواطنين إلى اتخاذ إجراءات الوقاية الآتية:

- التزام المسافة الآمنة مع الأشخاص المصابين وعدم مشاركتهم أغراضهم الخاصة.

- عدم الاحتكاك مع الحيوانات في الدول االتي يستوطن فيها المرض.

- تجنب تناول لحوم الحيوانات البرية.

المصدر / وكالات