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السيسي يستقبل ولى العهد السعودي في مطار القاهرة الدولي

21 يونيو 2022 . الساعة 00:29 بتوقيت القدس
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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي وصل في زيارة إلى مصر ستستغرق يومين.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي في بيان نشره عبر "فيسبوك" إنه "من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية مع السيسي، ستتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية".

المصدر / وكالات
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#القاهرة #السيسي #محمد بن سلمان

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