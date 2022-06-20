روسيا تعلن مقتل 450 عنصرًا وتدمير 13 دبابة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الاثنين أن نتيجة ضربات جوية وصاروخية ومدفعية خلال اليوم الماضي تم القضاء على 450 قوميًا متطرفًا و13 دبابة ومدرعة أخرى، إضافة إلى 16 عربة خاصة للقوات الأوكرانية.

جاء ذلك في إفادة صباحة للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الذي أضاف أن صاروخًا من طراز "أونيكس" عالي الدقة أطلق من منظومة "باستيون" الساحلية، ضرب مطار أرتسيز في مقاطعة أوديسا، ما أدى إلى تدمير محطة للتحكم بالطائرات بدون طيار Bayraktar TB2، إضافة إلى تدمير طائرتين من هذا الطراز على الأرض.

وفي إطار مكافحة البطاريات على محور دونيتسك، أصيبت 11 فصيلة من رادمات صواريخ "غراد" و12 فصيلة مدفعية في مواقع إطلاق النار، كما تم تدمير مدفعي هاوتزر M777 عيار 155 ملم مع طاقميهما.

وضرب الطيران الروسي 47 منطقة تجمع للقوات والمعدات، وبين الأهداف التي تم تدميرها منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز Buk-M1 في دونيتسك، وكذلك رادار لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات S-300 في لوغانسك.

وضربت قوات الصواريخ والمدفعية، خلال اليوم الماضي، 148 منطقة تجمع للقوات والمعدات الأوكرانية، و25 مركز قيادة، و59 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق نار.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة أوكرانية من طراز MiG-29 و9 طائرات أوكرانية بدون طيار في الجو، كما تم اعتراض 9 قذائف من رادمات صواريخ "أوراغان" في مناطق بخاركوف، ودونيتسك.

وبلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 208 طائرات أوكراينة، و132 مروحية، و1260 طائرة بدون طيار، و345 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و3696 دبابة ومدرعة أخرى، و576 راجمة صواريخ، و2055 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و3731 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر / وكالات