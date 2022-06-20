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رسالة من سرايا القدس إلى وزارة الداخلية بغزة

20 يونيو 2022 . الساعة 23:00 بتوقيت القدس
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وجهت سرايا القدس رسالة إلى الشعب الفلسطيني ووزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة، تتضمن رسائل عديدة.

وقالت: تتقدم قيادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامـي فـي فلسطين، بالعرفـان مـن أبنـاء شعبنا المجاهـد الصابر، الحاضن الوفـي علـى الـدوام للمقاومـة والمجاهدين، الذين تابعـوا وكانوا معنـا بروحهـم ودعائهـم -كمـا الـعـادة- في كل المراحـل، بمـا فيهـا منـاورات "عـزم الصادقيـن"، كمـا نتقـدم بالتقدير لكوادرنا ومجاهدينا الأبطال فـي سـرايا القدس، الذيـن أبـلـوا بلاء حسناً خلال أيام المناورات، فكانوا نعم المقاتلين الأشداء، وخير الأجناد.

وأضافت: كما نرسل في قيادة سرايا القدس، شكرنا وعرفاننا إلى الإخـوة فـي وزارة الداخليـة والأمـن الوطنـي فـي غزة بكل أركانها ومكوناتها، التي سخرت مقدراتها، وعملـت بـكل روح وطنيـة؛ مـن أجـل تذليـل العقبات وتسهيل مهام مجاهدينا خلال تنفيذ المناورات؛ الأمر الذي أوجد أريحية ملموسة ساعدت في توفير الأجواء المناسبة للعمل الميداني.

 

وفيما يلي الرسالة كاملة كما وصلت "فلسطين أون لاين":

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#سرايا القدس #وزارة الداخلية بغزة

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