وفد قيادي من الجبهة الشعبيّة يلتقي وزير الخارجية السوري

التقى وفد قيادي من الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين برئاسة الرفيق نائب الأمين العام جميل مزهر، اليوم الإثنين، وزير خارجية الجمهورية العربية السورية د. الرفيق فيصل المقداد.

وخلال الزيارة، استعرض وفد الجبهة الأوضاع في الساحة الفلسطينية والجهود التي تبذلها الجبهة من أجل إنهاء الانقسام وتوحيد الساحة الفلسطينية، وتجميع طاقات وقوى شعبنا في مقاومة الكيان الصهيوني، والتمسّك الكامل بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وكذلك دعم سوريا في مواجهة العدوان الصهيوني عليها والتصدي لمخططات تقسيمها ونهب ثرواتها.

كما عَبَّر وفد الجبهة عن تقديره للشقيقة سوريا في دعم نضال شعبنا رغم كل ما تتعرّض له بسبب ذلك ومواقفها من القضية الفلسطينية.

ومن جانبٍ آخر، استعرض وفد الجبهة نتائج المؤتمر الوطني الثامن ودلالات انعقاده رغم كل التعقيدات القائمة، والملاحقة التي لا تتوقّف للجبهة في الضفة، ونجاحه في إجراء مراجعة نقدية، واستخلاص الدروس من التجربة بين المؤتمرين.

من جانبه، أكَّد الرفيق وزير الخارجية على تمسُّك الجمهورية العربية السورية بموقفها من القضية الفلسطينية كقضيةٍ قوميةٍ ودعم الشعب الفلسطيني وإصرارها على مواجهة المخططات التي تستهدفها، مُحذّرًا في الوقت ذاته من المخططات التي تستهدف المنطقة ككل.

وعبَّر الوزير عن تقديره لدور الجبهة الشعبيّة ودعم سوريا لها ولفصائل المقاومة، وكذلك تقديره لانعقاد المؤتمر الثامن للجبهة ونجاح أعماله، مُوجّهًا تحيّة خاصّة للرفيق الأمين العام أحمد سعدات، مُشيدًا بصموده وصلابته ودوره الكفاحي.

المصدر / فلسطين أون لاين