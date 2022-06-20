فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أجهزة أمن السلطة تعتقل الصحفي سامي الشامي من نابلس

وفد قيادي من الجبهة الشعبيّة يلتقي وزير الخارجية السوري

مرصد "الفاتح" يقوض "أسطوانة الردع الإسرائيلية" ويضع حكومة بينيت في مرمى الانتقادات

"التربية والتعليم" تتحدث عن ظروف امتحانات "توجيهي"

اتفاق على حلّ الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة

بالجرافيتي.. الفنان بلال خالد يُزيّن شوارع بيروت بجدارية

البرلمان العربي يدعو لتكثيف الجهود الدولية لإيجاد حلول جذرية لحماية اللاجئين

توجيهي.. "التربية والتعليم" تعلّق على اختبار اللغة الإنجليزية

إشادة بإعفاء حجاج غزة من رسوم التطعيم

عشية زيارة بن سلمان للأردن.. مطالب بالإفراج عن معتقلين أردنيين بالسعودية

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

وفد قيادي من الجبهة الشعبيّة يلتقي وزير الخارجية السوري

20 يونيو 2022 . الساعة 21:20 بتوقيت القدس
...
جانب من الزيارة

التقى وفد قيادي من الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين برئاسة الرفيق نائب الأمين العام جميل مزهر، اليوم الإثنين، وزير خارجية الجمهورية العربية السورية د. الرفيق فيصل المقداد.

وخلال الزيارة، استعرض وفد الجبهة الأوضاع في الساحة الفلسطينية والجهود التي تبذلها الجبهة من أجل إنهاء الانقسام وتوحيد الساحة الفلسطينية، وتجميع طاقات وقوى شعبنا في مقاومة الكيان الصهيوني، والتمسّك الكامل بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وكذلك دعم سوريا في مواجهة العدوان الصهيوني عليها والتصدي لمخططات تقسيمها ونهب ثرواتها. 

كما عَبَّر وفد الجبهة عن تقديره للشقيقة سوريا في دعم نضال شعبنا رغم كل ما تتعرّض له بسبب ذلك ومواقفها من القضية الفلسطينية.

ومن جانبٍ آخر، استعرض وفد الجبهة نتائج المؤتمر الوطني الثامن ودلالات انعقاده رغم كل التعقيدات القائمة، والملاحقة التي لا تتوقّف للجبهة في الضفة، ونجاحه في إجراء مراجعة نقدية، واستخلاص الدروس من التجربة بين المؤتمرين.

من جانبه، أكَّد الرفيق وزير الخارجية على تمسُّك الجمهورية العربية السورية بموقفها من القضية الفلسطينية كقضيةٍ قوميةٍ ودعم الشعب الفلسطيني وإصرارها على مواجهة المخططات التي تستهدفها، مُحذّرًا في الوقت ذاته من المخططات التي تستهدف المنطقة ككل. 

وعبَّر الوزير عن تقديره لدور الجبهة الشعبيّة ودعم سوريا لها ولفصائل المقاومة، وكذلك تقديره لانعقاد المؤتمر الثامن للجبهة ونجاح أعماله، مُوجّهًا تحيّة خاصّة للرفيق الأمين العام أحمد سعدات، مُشيدًا بصموده وصلابته ودوره الكفاحي.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#سوريا #الجبهة الشعبيّة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة