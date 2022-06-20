اتفاق على على حلّ الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة

اتفق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير خارجيته يائير لابيد، مساء اليوم الإثنين، على حلّ كنيست الاحتلال، وتعيين الأخير رئيسًا للوزراء، "بعد استنفاد محاولات تحقيق الاستقرار في الائتلاف"، كما جاء في بيان مشترك.

وقالت قناة "كان" العبرية، إنّ بينيت ولابيد اجتمعا في مكتب الأول، ليلة أمس الأحد، وقرّرا حلّ الكنيست والدعوة لإجراء انتخابات.

وذكرت أنّ اتفاق التناوب على رئاسة الحكومة، بين بينيت ولابيد، سيصبح ساري المفعول، بعد الموافقة على مشروع قانون حلّ الكنيست الأسبوع المقبل، وهذا يعني أنّ لابيد سيصبح رئيسًا للوزراء، لحين إجراء انتخابات مبكرة.

وقال موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنه ليس من الواضح في الوقت الحالي، ما هو الموعد المحدد لإجراء الانتخابات.

وستكون جولة الانتخابات القادمة، الخامسة خلال فترة أربع سنوات.