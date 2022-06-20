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عشية زيارة بن سلمان للأردن.. مطالب بالإفراج عن معتقلين أردنيين بالسعودية

20 يونيو 2022 . الساعة 18:35 بتوقيت القدس
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طالبت لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية بالإفراج عن ٢٥ معتقلا اردنيا تتهمهم السلطات هناك بدعم المقاومة

وقالت اللجنة في تصريح صدر عنها بأن الحكومة الأردنية مطالبة بطرح الموضوع أمام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يزور الأردن لأول مرة منذ توليه ولاية العهد منذ العام ٢٠١٧ ضمن جولة إقليمية

وكانت السلطات السعودية قد اصدرت احكامها على ستين معتقلا اردنيا وفلسطينيا تحتجزهم منذ أكثر من ثلاثة أعوام لم تفلح العديد من الجهود السياسية لطي الملف والافراج عنهم رغم صدور أحكام لبعضهم بالبراءة ولآخرين بانتهاء مدة الحكم

المصدر / فلسطين أون لاين
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#السعودية #الأردن #محمد بن سلمان

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