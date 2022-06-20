المعتقل السياسي أحمد هريش: أتعرض لتعذيب وحشي في سجن أريحا

أفاد المحامي مفيد زلوم، أن المعتقل السياسي أحمد هريش، يتعرض لتعذيب مروع ووحشي على أيدي ضباط الأمن في سجن أريحا التابع للسلطة في رام الله.

وذكر زلوم في شهادته عقب جلسة بمحكمة الصلح في أريحا، أنه "في محكمة الصلح بأريحا شاهد أحمد الذي تربطه به علاقة صداقة ومصاهرة، لا يكاد يجرؤ أن يرفع رأسه، مهزوز وخائف ومرتبك مقيد اليدين بكلبشات من حديد إلى الوراء."

ونقل زلوم ما قاله أحمد لشقيقته أسماء خلال الجلسة، "لم أرى في حياتي عذابًا كما عذبت هذا الأسبوع".

يواصل زلوم حديثه: "عندما تحدث أحمد للقاضي بكى بكاء شديدا، وعندما سأله القاضي -الذي استمع لكل التفاصيل- عن سبب بكائه قال إنه عُذب عذابا شديداً".

وقال زلوم، إن القاضي سأل أحمد عن تفاصيل ما حدث معه فقال: إنه منذ أسبوع يضرب على أنحاء جسمه ويُعلق في السقف بيديه من الكلبشات، ويُضرب بالعصي على أطراف أصابعه، وإنه يُقيد بشكل يحني الظهر، ويوضع على رجليه شيء كالحديد والطوب، ويضرب "فلقة" على رجليه ثم يُقال له (قوم إدْبِك) من الدبكة.

وعندما طلب القاضي من أحمد أن يريه آثار التعذيب كانت معاصم أحمد ورجليه فيهما أثرُ الكلبشات، وعندما سأله القاضي إن كان على جسمه آثار أخرى أجاب أحمد أنه لم ير جسمه من أسبوع؛ لأنه كان طيلة المدّة السابقة معصوب العينين، يقول زلوم في شهادته.

وكان المحامي مهند كراجة قد أفاد أن الأجهزة الأمنية اعتقلت 15 شخصا (من ضمنهم أحمد هريش وشقيقه محمد) على خلفية أحداث المنجرة في بيتونيا، وجميعهم أسرى محررون من حركة حماس باستثناء اثنين من الجبهة الشعبية.

وأشار إلى أن الاعتقالات تدور حول تهم غير حقيقية، مؤكدا عدم وجود أي حديث له علاقة باستهداف قيادات في السلطة أو وجود أنفاق.

المصدر / فلسطين أون لاين