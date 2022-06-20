الاحتلال يعتقل فلسطينيًا من عكا على خلفية هبة الكرامة

اعتقلت سلطات الاحتلال، فلسطينيًا من مدينة عكا في الداخل المحتل، على خلفية "هبة الكرامة" التي اندلعت خلال شهر مايو/أيار من عام 2021.

وأفادت مصادر فلسطينية، لموقع "الجرمق" الإخباري، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" اعتقل الشاب راني فيران من عكا.

وأشارت المصادر إلى أن "الشاباك" منع فيران من مقابلة محامي، بعد أن اعتقلته وحولته للتحقيق.

ومنذ شهر مايو عام 2021 اعتقلت سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين على خلفية مشاركتهم بأحداث الهبة، بينهم مئات القاصرين، فيما تم تقديم أكثر من 250 لائحة اتهام ضدهم.

المصدر / فلسطين أون لاين