جريمة تهز مصر.. طالب في جامعة المنصورة يذبح زميلته أمام المارة

عاشت محافظة الدقهلية شمالي القاهرة جريمة قتل بشعة، ظهر اليوم، عندما ذبح طالب في كلية الآداب بجامعة المنصورة زميلته في الشارع وأمام المارة.

وحسب ما ذكرته مواقع إعلامية مصرية، فإن المارة فوجئوا بالطالب يمسك سكينا أمام إحدى بوابات الجامعة بشارع كلية الآداب، وبمجرد مغادرتهما البوابة انهال على زميلته طعنا، وحين سقطت على الأرض ذبحها.

وفشل المارة في منع القاتل والسيطرة عليه من إكمال جريمته، بسبب تهديده لهم بالسكين، فيما واصل طعن الضحية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

تجمهر المارة بعد ذلك والأهالي وتمكنوا من السيطرة على المتهم وانهالوا عليه ضربا حتى حضرت الشرطة واعتقلته.

وأفادت مواقع إعلامية، أن المتهم طعن نفسه بعد أن قتل المجني عليها، إلا أن المارة سيطروا عليه حيا، وتبين إصابته بإصابات متفرقة، تم نقله على إثرها إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة.

وأفادت المعلومات الأولية أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة، هي رفض الضحية الزواج منه.

وقال مصدر أمني، في تصريح لمواقع إعلامية، إنه "وفقا للتحريات الأولية التي رصدت من زملاء وأصدقاء المتهم والضحية، تبين أن الطرفين من نفس القرية في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وكذلك يدرسان معا في الفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة المنصورة".

وحسب المصدر، فإن التحريات المبدئية توصلت إلى أن "المتهم كان يحب الضحية وعرض عليها الزواج أكثر من مرة لكنها أبلغته بأنها لا تفكر في الزواج حاليا".

ووفق ما أكد الشهود في التحريات، فإن المتهم ويدعى محمد عادل شوهد يتشاجر مع الضحية نيرة أشرف قبل الخروج من الجامعة، لكن "لم يتخيل أحد أن الأمر سيصل للقتل والذبح".

المصدر / وكالات