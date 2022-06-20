إصابة مستوطن بجروح واندلاع اشتباكات بعد اعتداء للمستوطنين غرب نابلس

أصيب مستوطن بجروح طفيفة في رأسه، اليوم الاثنين، جراء إلقاء حجارة تجاه مركبات المستوطنين قرب مستوطنة "شافي شمرون" غرب نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وبينت مصادر محلية، أن عددا من المواطنين، أصيبوا بعد اعتداء مستوطنين عليهم بالقرب من دوار دير شرف غرب نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن الشاب أنس جميل عازم من بلدة سبسطية أصيب بجروح بالرأس عقب استهدافه من قبل مجموعة من المستوطنين بحجر، أثناء التصدي لهم خلال محاولتهم إزالة الأعلام قرب دوار بلدة دير شرف.

واعتدى المستوطنون على الشبان برشهم بغاز الفلفل أثناء التصدي لهم، وانتشروا على الطريق الواصل بين جنين ونابلس.

وهاجم المستوطنون بالحجارة مركبات المواطنين على شارع جنين– نابلس، قرب بلدة سيلة الظهر جنوب جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين