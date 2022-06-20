فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا من عكا على خلفية هبة الكرامة

جريمة تهز مصر.. طالب في جامعة المنصورة يذبح زميلته أمام المارة

إصابة مستوطن بجروح واندلاع اشتباكات بعد اعتداء للمستوطنين غرب نابلس

حماس تُرحّب بقرارات جامعة النجاح بشأن الأحداث الأخيرة

الدفاع المدني يفتتح مركز "بني سهيلا" الجديد

حماس ترفض تصريحات البطريرك الراعي بخصوص اللاجئين الفلسطينيين

تفاصيل وفاة طفل بحادث سير بغزة

"الصعود إلى الناصرة".. كتاب جديد ثمرة زيارة لاجئ للوطن

"برلمانيون لأجل القدس" تبحث مع "البرلماني الدولي" ملف عضويتها في الاتحاد

"العودة": يوم اللاجئ العالمي يذكر العالم بمأساة ملايين اللاجئين الفلسطينيين

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

إصابة مستوطن بجروح واندلاع اشتباكات بعد اعتداء للمستوطنين غرب نابلس

20 يونيو 2022 . الساعة 17:58 بتوقيت القدس
...
اعتداءات المستوطنين على المواطنين تتصاعد بحماية من قوات الاحتلال (صورة أرشيفية)

أصيب مستوطن بجروح طفيفة في رأسه، اليوم الاثنين، جراء إلقاء حجارة تجاه مركبات المستوطنين قرب مستوطنة "شافي شمرون" غرب نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وبينت مصادر محلية، أن عددا من المواطنين، أصيبوا بعد اعتداء مستوطنين عليهم بالقرب من دوار دير شرف غرب نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن الشاب أنس جميل عازم من بلدة سبسطية أصيب بجروح بالرأس عقب استهدافه من قبل مجموعة من المستوطنين بحجر، أثناء التصدي لهم خلال محاولتهم إزالة الأعلام قرب دوار بلدة دير شرف.

واعتدى المستوطنون على الشبان برشهم بغاز الفلفل أثناء التصدي لهم، وانتشروا على الطريق الواصل بين جنين ونابلس.

وهاجم المستوطنون بالحجارة مركبات المواطنين على شارع جنين– نابلس، قرب بلدة سيلة الظهر جنوب جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#الاحتلال #نابلس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة