أمن السلطة يقمع موكب استقبال القيادي "النتشة"

قمعت أجهزة أمن السلطة في مدينة الخليل، عصر اليوم، موكب استقبال القيادي في حركة حماس عبد الخالق النتشة عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

وأوضحت مصادر محلية، أنّ الأجهزة الأمنية قمعت المواطنين والأهالي المشاركين في استقبال القيادي النتشة.

وأفرجت سلطات الاحتلال، في وقت سابق اليوم، عن القيادي في حركة حماس عبد الخالق النتشة، من سجن النقب بعد اعتقال دام 22 شهرًا.

واعتُقل القيادي النتشة (62 عامًا)، في 8 سبتمبر2020 من منزله في حي جبل الرحمة بالخليل، خلال حملة شنّها الاحتلال، وصدر بحقه قرارًا بالسجن الإداري لمدة ستة شهور.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد مدّدت الاعتقال الإداري للقيادي النتشة لعدة مرات، ورفضت محكمة الاحتلال في 13 ديسمبر 2021 وللمرة الثانية استئنافًا ضد قرار اعتقاله الإداري الثالث.

والقيادي النتشة أحد المبعدين إلى مرج الزهور بجنوب لبنان عام 1991، وكان هدم الاحتلال منزله عام 2002.

واعتُقل عدة مرات تحت الاعتقال الإداري المتجدد، رغم أنه يعاني من أمراض أبرزها أزمة صدرية حادّة، ومشاكل صحية في الكلى، وتعرض لإهمال طبي متعمد في سجون الاحتلال خلال اعتقالاته المتكررة.

المصدر / فلسطين أون لاين