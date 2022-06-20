حماس ترفض تصريحات البطريرك الراعي بخصوص اللاجئين الفلسطينيين

رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التصريحات الصَّادرة عن البطريرك الماروني بشارة الرَّاعي التي طالب فيها بترحيل اللاجئين الفلسطينيين من بلاده، وإعادة توطينهم في بلدان أخرى.

وقال الناطق باسم الحركة جهاد طه في بيان صحفي، اليوم الإثنين، " إن هذه المواقف لا تعكس عمق العلاقة القويَّة التي تجمع بين القوى السياسية الوطنية والشعبية اللبنانية والفلسطينية".

وأشاد بالمواقف اللبنانية، الرّسمية والشعبية، الرَّافضة لكلّ المشاريع والمؤامرات الصهيونية التي تستهدف الساحتين اللبنانية والفلسطينية.

وقال طه، إنَّ اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم ضيوف في هذا البلد، يطالبون بحقّهم الطبيعي في العيش بحريَّة وكرامة، وفق ما أقرّته المواثيق الدولية، ويرفضون كلّ مشاريع الترحيل والتوطين، ويتطلّعون دوماً إلى العودة إلى مدنهم وقراهم، التي هجّروا منها بفعل الاحتلال الصهيوني.

ودعا البطريرك الماروني في لبنان، بشارة الراعي، السبت الماضي، المجتمع الدولي إلى "إيجاد حل نهائي لوجودِ اللاجئين الفلسطينيّين والنازحين السوريين على أرض لبنان".

وتابع الراعي: "لم يعد المطلوب إدارة وجود اللاجئين الفِلسطينيّين في لبنان، بل السعي الجدّي إلى حلِ هذه المسألة، بعد أن تَنصلَ الجميعُ من قرار حق العودة" على حد تعبيره.

وطالب السلطات اللبنانية، بـ"التفاوض مع السلطةِ الفِلسطينية والجامعةِ العربيّةِ والأممِ المتّحدةِ والدولِ الكبرى، حول مشروعِ إعادةِ انتشارِ اللاجئين في دولٍ قادرةٍ على استيعابِـهم ديمغرافيًّا وتأمين حياة إنسانيّة واجتماعيّةٍ كريمة لهم"، على حد قوله.

المصدر / فلسطين أون لاين