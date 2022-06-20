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"برلمانيون لأجل القدس" تبحث مع "البرلماني الدولي" ملف عضويتها في الاتحاد

20 يونيو 2022 . الساعة 16:55 بتوقيت القدس
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التقى وفد من رابطة "برلمانيون لأجل القدس"، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوراتي باشيكو، اليوم الاثنين، في مدينة إسطنبول التركية؛ لمناقشة ملف عضوية الرابطة في الاتحاد.

وذكرت الرابطة في بيان صحفي، أن "وفدها سلّم رئيس الاتحاد البرلماني جميع المعلومات الخاصة بطلب حصول الرابطة على عضوية عضو مراقب في الاتحاد، حيث سيجري اتخاذ القرار في الاجتماع المقبل للاتحاد المقرر عقده في دولة رواندا".

وكان وفد من الرابطة شارك في أعمال اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي الـ(144)، الذي انعقد في مدينة بالي الإندونيسية، بناء على دعوة رسمية.

وأنشأت رابطة "برلمانيون لأجل القدس" عام 2015، بمبادرة من برلمانيين مؤيدين للحق الفلسطيني، وتضم في عضويتها نحو 1500 برلماني من كل أنحاء العالم.

ويتشكل "الاتحاد البرلماني الدولي"، الذي أسس عام 1889، من برلمانات 170 دولة من كافة أنحاء العالم، وتدعم المنظمة الديموقراطية والمساواة وحقوق الإنسان والتنمية والسلام.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#برلمانيون لأجل القدس #البرلمان الدولي

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