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"نأمل أن تؤسس لمرحلة جديدة"

حماس ترحب بقرارات جامعة النجاح بشأن الأحداث الأخيرة

20 يونيو 2022 . الساعة 16:38 بتوقيت القدس
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رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرارات مجلس أمناء جامعة النَّجاح الوطنية بعد التحقيق في الأحداث الأخيرة المؤسفة، معربة عن أملها في أن تكون هذه القرارات مؤسّسة لمرحلة جديدة في جامعة النجاح، يسودها الاحترام والعمل النقابي الحرّ والتنافس الشريف.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، تلقينا بكلّ ترحيب قرارات مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية، بعد التحقيق في الأحداث الأخيرة المؤسفة، واعتداء أمن الجامعة على الطلبة يوم الأربعاء الماضي، مردفاً "أننا نرى أنَّها تأتي في سياق الحفاظ على جامعة النّجاح ومؤسساتنا التعليمية صروحاً للعلم والديمقراطية".

وعبّر عن تقديره للجهود المسؤولة من مجلس الأمناء وإدارة الجامعة، ولجنة التحقيق الخاصة، معربا عن اعتزازه بالطلبة والطالبات والكتل الطلابية، الذين أظهروا عزماً ووعياً كبيرين في الحفاظ على الجامعة، والتمسك بحقوقهم المشروعة بروح وطنية عالية.

وأعرب بدران عن أمله في أن تكون هذه القرارات مؤسّسة لمرحلة جديدة في جامعة النجاح، يسودها الاحترام والعمل النقابي الحرّ والتنافس الشريف، مؤكدا أهمية أن تمتد هذه الأجواء الإيجابية لتشمل جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية كافة، بعيداً عن التدخلات الخارجية والتسلّط الأمني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #حسام بدران #جامعة النجاح

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