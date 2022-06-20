حماس تدعو إلى مقاطعة عالمية لجامعات الاحتلال

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الإثنين، قرار "لجنة رؤساء الجامعات" الصهيونية الاعتراف بما يسمَّى كلية مستوطنة "أريئيل" كجامعة ضمن عضويتها، ودعت جامعات العالم إلى مقاطعة جامعات الاحتلال ورفض التعاون معها لتورطها في سياسة الاحتلال الاستيطانية.

وقالت حماس في بيان للمتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع، "إن القرار يعتبر تكريساً مفضوحاً لسياسة الاحتلال الاستيطانية والتهويدية، وتعدّياً سافراً على أرضنا الفلسطينية، لن يمنحهم شرعية على شبر منها".

وتابع البيان "إنَّ هذا القرار يعدّ تواطؤاً من منظومة التعليم الصهيونية في مسلسل تصعيد الاستيطان وسرقة الأراضي الفلسطينية، وانتهاكاً لكل القوانين والمواثيق الدولية المندّدة والرّافضة للتوسّع الاستيطاني على حساب أرضنا".

ودعت حماس الجامعات حول العالم إلى مقاطعة جامعات الكيان الصهيوني ورفض التعاون معها لتورّطها في سياسة الاحتلال الاستيطانية، والعدوان على أرضنا وشعبنا.

وانضمت كلية مستوطنة "أريئيل"، الجاثمة فوق الأرض الفلسطينية شمال الضفة الغربية المحتلة، أمس الأحد، إلى لجنة رؤساء الجامعات الصهيونية، رسميا، خلافًا لموقف اللجنة السابق الذي كان يعارض الاعتراف بالكلية.

المصدر / فلسطين أون لاين