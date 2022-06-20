الكتلة الإسلامية تُثمّن قرارات جامعة النجاح وتدعو لتنفيذها بأسرع وقت

ثمّنت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح، التدخّل السريع لمجلس أمناء الجامعة والقرارات التي صدرت عنه، مطالبةً بمتابعة تنفيذها بأسرع وقت ممكن.

وأشادت الكتلة في بيان صحفي أصدرته ظهر اليوم الإثنين، بجهود لجنة تقصّي الحقائق برئاسة الدكتور عمار الدويك، وكل الجهود المهمّة المبذولة من أعضاء الهيئة التدريسية والشخصيات والمؤسسات والقوى والفعاليات التي ساهمت بحل الأزمة عبر دعم وإسناد مطالب الطلبة العادلة.

وأكدت أنّ هذا الإنجاز المهم الذي تحقّق لطلبة جامعة النجاح الوطنية، إنّما جاء تتويجًا لجهود سنوات طويلة من النضال الطلابي والنقابي الذي خاضته الكتلة الإسلامية والحركة الطلابية، معبّرة عن أملها بأن يؤسّس لمرحلة جديدةٍ من العمل الطلابي نقابيًّا ووطنيًّا والتعاون لخدمة الجامعة وطلبتها.

وأشارت الكتلة إلى أنها ستتابع مع الحركة الطلابية تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس أمناء الجامعة، معلنة استعدادها لتقديم كل الدعم والإسناد والتعاون على طريق رفعة الجامعة وتحقيق أفضل بيئة جامعية ممكنة.

ووجّهت الكتلة التحية لطلاب وطالبات الجامعة لدورهم في تحقيق هذا الإنجاز بانتفاضهم لتحقيق الحياة الجامعية الآمنة، وإصرارهم على مطالبهم حتى النهاية.

وأوضحت أنها تعاملت مع الأزمة من أول يوم من منطلق الإصرار على تحقيق المطالب التي لم تكن تُعبّر عن مصالح فئوية أو حزبية كما لم تكن موجّهة ضد أي طرف سياسي أو نقابي، وفي ذات الوقت حاولت الوصول للأهداف والمطالب بأقل الخسائر الممكنة على صعيد سمعة الجامعة ومصالح طلبتها، والحفاظ على الوحدة الوطنية ووحدة الصف الطلابي.

وشدّدت الكتلة الإسلامية على أنّ جامعة النجاح الوطنية بأسرتها وأطُرها الطلابية وكل طلابها وطالباتها، كانت وما زالت وستبقى مؤسسة وطنية وتعليمية رائدة لن ندّخر جهدًا في سبيل تطويرها ورفعتها.

المصدر / فلسطين أون لاين