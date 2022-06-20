الاحتلال يفرج عن القيادي بحماس عبد الخالق النتشة

أفرجت سلطات الاحتلال يوم الإثنين، عن القيادي في حركة حماس الشيخ عبد الخالق النتشة (65 عاماً)، من سجن النقب الصحراوي.

وقضى النتشة ما يزيد عن 20 سنة متفرقة في سجون الاحتلال، كان أطولها 10 سنوات متتالية في الأسر.

واعتقل النتشة (62 عامًا)، في 8 سبتمبر 2020 من منزله في حي جبل الرحمة بالخليل، خلال حملة شنها الاحتلال، وصدر بحقه قرار بالسجن الإداري لمدة ستة شهور.

ومددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للقيادي النتشة لعدة مرات، ورفضت محاكمته في 13 ديسمبر 2021 وللمرة الثانية استئنافا ضد قرار اعتقاله.

والنتشة أحد المبعدين إلى مرج الزهور بجنوب لبنان عام 1991، وهدم الاحتلال منزله عام 2002 واعتُقل عدة مرات تحت الاعتقال الإداري المتجدد.

المصدر / فلسطين أون لاين