"نيويورك تايمز": نتائج التحقيق باغتيال "أبو عاقلة" تتعارض مع رواية الاحتلال

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الإثنين، نتائج التحقيق بشأن ظروف اغتيال مراسلة الجزيرة الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإنّ الرصاصة التي قتلت شيرين أطلقت من الموقع الذي كانت توجد فيه القافلة العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة، أن الرصاصة التي قتلت شيرين أطلقها على الأرجح جندي من قوات (النخبة الإسرائيلية)، مشيرةً إلى أن الأدلة تؤكد عدم وجود أي مقاومين فلسطينيين بالقرب من المكان الذي قتلت فيه شيرين أبو عاقلة.

وتابعت: إن "الأدلة تؤكد إطلاق 16رصاصة من موقع القوات الإسرائيلية، وهو ما يتعارض مع (الرواية الإسرائيلية)".

المصدر / وكالات