أبو حلبية: الحفريات أسفل "الأقصى" تشكل خطراً حقيقياً

أكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح، أحمد أبو حلبية، أن الحفريات والأنفاق الموجودة التي نفذها الاحتلال أسفل المسجد الأقصى تشكل خطراً حقيقياً، موضحاً أن الحجارة التي سقطت من السور الجنوبي في مصلى المسجد الأقصى هي نتيجة شقوق بسبب حفريات الاحتلال أسفل منطقة في منطقة القصور الأموية ولا تزال تشققات بفعل هذه الأنفاق الممتدة الى 800 متر أسفلها بين عين سلوان إلى حائط البراق.

وقال أبو حلبية: إن "هذه الانتهاكات المتواصلة بحق المسجد الأقصى وما يحدث من انهيارات في ساحات المسجد الأقصى بفعل حفريات الاحتلال المستمرة تمثل خطر حقيقي في ظل عدم سماح الاحتلال بترميم المسجد الأقصى"، مشيراً إلى أن الاحتلال يمنع دائرة الأوقاف من ترميم المسجد الأقصى المبارك.

ودعا إلى ضرورة ملاحقة الاحتلال قانونياً ورفع قضايا ضده في المحاكم الدولية وتجريمه على عدوانه ضد المسجد الأقصى واستمرار حفر الأنفاق والحفريات التي تهدد المسجد الأقصى بصورة حقيقة، منبهاً لحدوث انهيارات أسفل منازل المواطنين المقدسيين في حي سلوان وحي البستان وفي ساحات المسجد الأقصى.

وذكر أن الاحتلال نفذ في وقت سابق حفريات أسفل الجدار الغربي باتجاه الشمال، ووصلت إلى أسفل باب المغاربة وحائط البراق.

وطالب النائب د. أبو حلبية المملكة الأردنية ملكاً وشعباً وبرلماناً أن تتخذ إجراءات فاعلة على أساس الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى، داعياً المنظمات والمؤسسات الدولية للعمل على وقف هذه الاعتداءات والحفريات في المسجد الأقصى والضغط على الاحتلال من أجل وقف سياساته العدوانية.

المصدر / فلسطين أون لاين