الزراعة بغزة: الأضاحي متوفرة وأسعارها مناسبة

أكدت وزارة الزراعة في قطاع غزة، أن أسعار الأضاحي هذا الموسم متقاربة مع الأعوام الماضية، ومناسبة.

وذكر الناطق باسم الوزارة أدهم البسيوني لـوكالة "الرأي" الحكومية: أن "أسعار الأضاحي هذا العام لا تتخطى الـ 20 شيقلًا للكيلو الواحد".

وأفاد البسيوني، بتوفر قرابة 17 ألف رأس عجل، و22 ألف رأس من الأغنام في قطاع غزة، وهي تكفي لاحتياج المواطنين، متوقعاً أن يشهد هذا العام إقبالا من المواطنين على شراء الأضاحي.

وأشار إلى أن طواقم الوزارة تنفذ حاليا زيارات بشكل مستمر على المسالخ لإلزام أصحابها بالتوقيع على التعهدات الخاصة حول الالتزام بالشروط الصحية خلال عملية الذبح كنظافة الأرضيات والمياه والتوزيع وتوفر التهوية اللازمة.

المصدر / فلسطين أون لاين