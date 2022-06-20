مؤيد لفلسطين.. كولومبيا تنتخب أول رئيس يساري في تاريخها

انتُخب غوستافو بيترو، مساء أمس الأحد، رئيسًا لكولومبيا، ليكون بذلك أول رئيس يساري في تاريخ الجمهورية الكولومبية، حاصدًا 50,47% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفقًا لنتائج رسمية تشمل 99% من الأصوات التي جرى فرزها.



واحتفل بيترو، في تغريدة على منصة "تويتر"، بالقول: "اليوم هو يوم عيد للشعب، فلنحتفل بأوّل انتصار شعبي".



والجدير بالذكر أن لـبيترو مواقف علنية داعمة للقضية الفلسطينية، ونابذة لعنصرية الاحتلال الإسرائيلي، رصدتها وترجمتها وكالة "قدس برس".



ففي منشور سابق لبيترو على صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك"، قال بيترو: "تاريخيّ نضال شعب من أجل الحرية والاستقلال.. تحيا فلسطين"، مرفقًا صورة مكتوب فيها: "العلم الفلسطيني يرفرف في الأمم المتحدة".



وفي تغريدة على "تويتر"، كتب الرئيس الكولومبي المنتخب: "أرفع صوتي عاليًا ضد قتل الفلسطينيين، لا يجب ذبح أي شعب، بل يجب احترامه كثقافة، له حق في العيش تحت سماء العالم، كان المسيح فلسطينيًا، وطلب من الناس أن يحبوا بعضهم البعض".



جاءت هذه التغريدة، ردًا على خبر نشرته وكالة "بي بي سي"، حول ارتقاء عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف، شرق غزة، خلال أحداث نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة في العام 2018.



من جهة أخرى، أشارت وكالة أنباء "سيمانا" الكولومبية، إلى أن بيترو قال في وجه سفير دولة الاحتلال - في حينه -، كريستيان كانتور، إضافة إلى بعض أعضاء الجالية اليهودية في كولومبيا: "أنا أدرك ما أقول، وأريد أن تكون هناك دولة فلسطينية".

المصدر / وكالات