"سرايا القدس" تبدأ مناورة عسكرية بغزة

بدأت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الإثنين، مناورة عسكرية في قطاع غزة، تستمر عدة أيام.



وأفاد الناطق باسم السرايا "أبو حمزة"، في بيان صحفي وصل "فلسطين أون لاين"، أن "المناورة تأتي استكمالاً للإعداد والتجهيز، واستعداداً لأي معركة مقبلة، وأطلق عليها اسم "عزم الصادقين".



وأضاف: إن "المناورة ستحاكي عمليات ميدانية مختلفة، بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية، أبرزها الوحدات الصاروخية والمدفعية".



وأوضح أن المناورة: "تهدف إلى رفع الجاهزية القتالية لدى عناصر السرايا، وللتأكيد على استمرار المشوار الطويل الممتد بالمشاغلة والمراكمة حتى التحرير والعودة".



ومن المقرر أن يتخلل المناورة إطلاق صواريخ وقذائف باتجاه البحر، على أهداف "افتراضية".



وتزامنا مع المناورة، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة عن "وقف حركة الصيد ومنع دخول القوارب والمراكب بشتى أنواعها في المنطقة البحرية المُمتدة من جنوب مدينة غزة، وحتى نهاية الحدود البحرية لمدينة خانيونس، جنوبي القطاع".

المصدر / فلسطين أون لاين