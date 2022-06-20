منتدى الإعلاميين يدين اعتقال الاحتلال الصحفي مصعب قفيشة

دان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي مصعب قفيشة، فجر اليوم الإثنين، وذلك بعد مداهمة منزله في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال منتدى الإعلاميين في بيان له، إن فصول انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الإعلام الفلسطيني وفرسانه تتوالى متنكرة لكل الالتزامات والأعراف الدولية والإنسانية المؤكدة على حماية الصحفيين وحرية العمل الإعلامي، محاولة بكل جهدها حجب الرواية الفلسطينية وإخفاء جرائم الاحتلال وانتهاكاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكر البيان أن اعتقال الصحفي قفيشة يأتي فيما يقبع في سجون الاحتلال 16 صحفياً دون ذنب ارتكبوه سوى ممارسة عملهم المهني المكفول بموجب القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، فضلاً عن جرائم قتل الصحفيين بدم بارد والتي كان أحدثها جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة وغفران وراسنة في غضون أقل من شهر، وما سبق ذلك من اغتيال الزميل يوسف أبو حسين وقائمة طويلة من فرسان الإعلام الفلسطيني.

وأعرب المنتدى عن تضامنه التام مع الصحفي قفيشة، مجدداً بضرورة فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين ووسائل الإعلام، ومضاعفة الجهود المبذولة في المحافل الدولية وعبر المنظمات الحقوقية والمعنية بحماية الصحفيين لإجبار سلطات الاحتلال على الالتزام بالقوانين والمبادئ الدولية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين.

وشدد منتدى الإعلاميين على أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق فرسان الإعلام الفلسطيني أوهن من أن تنال من عزيمتهم وإرادتهم الصلبة، معبرا عن اعتزازه وفخره بفرسان الإعلام الفلسطيني الذين يواصلون فضح جرائم الاحتلال بكل عزيمة وإصرار، مواصلين نقل معاناة شعبهم من نير أبشع احتلال عرفه التاريخ الحديث.

المصدر / فلسطين أون لاين