البرهان: علاقتنا مع (إسرائيل) لم تنقطع

نفى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان أن يكون هناك أي انقطاع في العلاقات بين بلاده مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال البرهان في حوار مع قناة "الحرة" ردا على سؤال عن إمكانية عودة المفاوضات والعلاقات مع (إسرائيل)، إن تلك العلاقات "لم تنقطع حتى نقول إنها ستعود".

وفي وقت سابق، صرح البرهان بأنه تجرأ على كسر طوق لاءات قمة الخرطوم الثلاث أمام (تل أبيب) مدعيا أن ذلك جاء تقديما لمصلحة بلاده وشعبه في ظل متغيرات الأحداث.

ويلقى التطبيع العربي رفضا شعبيا وحزبيا سودانيا، فيما عدته القوى السياسية الفلسطينية بأنه تراجع خطير لدور السودان وموقفه المساند للقضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية.

المصدر / وكالات