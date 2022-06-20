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الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم "التسلل" من غزة

20 يونيو 2022 . الساعة 10:09 بتوقيت القدس
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جنود الاحتلال يعتقلون فلسطينياً (أرشيف)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه اعتقل شابين فلسطينيين، زاعماً أنهما "تسللا" من قطاع غزة إلى الداخل المحتل منذ عام 1948م.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن "قوة (إسرائيلية) اعتقلت صباح اليوم، شابين فلسطينيين حاولوا عبور منطقة العائق من جنوب قطاع غزة".

وخلال الأشهر الماضية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال العديد من الفلسطينيين على الحدود مع غزة، بزعم محاولة "التسلل" إلى الداخل المحتل.

وتحظر قوات الاحتلال على فلسطينيي القطاع، دخول المنطقة المحاذية للسياج الأمني الذي فرضته قسراً على قطاع غزة لمسافة 300 متر، وتسميها "المنطقة العازلة"، وتطلق النار أو تعتقل كل من يتواجد فيها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #السياج الفاصل #اعتقال فلسطيني

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