الصحة بغزة تُصدر تنويهًا بشأن تطعيم حجاج القطاع

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، تنويهًا مهمًا بشأن تطعيم حجاج قطاع غزة قبيل سفرهم.

وقالت في بيان مقتضب عبر موقعها الإلكتروني: "تعلن وزارة الصحة بغزة لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1443هـ /2022م أنه سيتم تطعيمهم داخل معبر رفح البري أثناء سفرهم يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين".

وبلغت نسبة الحجاج لهذا العام بلغت 45%، بناء على قرار من السعودية نظرًا لجائحة كورونا، حيث أقرت السعودية أن يتوجه مليون حاج لهذا العام منهم 15% من داخل السعودية.

وستكون مواعيد سفر حجاج قطاع غزة وفق ما أعلنت الوزارة كالآتي:

الفوج الأول وعدده (736) حاجًا وحاجةً: سيغادر قطاع غزة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2022/6/21م من معبر رفح إلى مطار القاهرة الدولي، ومن ثم إلى مطار جدة موزعًا على ثلاث رحلات، ستقلع طائراتها يوم الأربعاء الموافق 2022/6/22م على النحو التالي:

الرحلة الأولى: تشمل على (298) حاجًا وحاجةً، موعد الإقلاع الساعة 1:00 ليلاً بتوقيت القاهرة، وموعد الوصول الساعة 4:05 فجرًا بتوقيت جدة.

الرحلة الثانية: تشمل على (298) حاجًا وحاجةً، موعد الإقلاع الساعة 2:00 ليلاً بتوقيت القاهرة، وموعد الوصول الساعة 5:05 فجرًا بتوقيت جدة.

الرحلة الثالثة: تشمل على (140) حاجًا وحاجةً، موعد الإقلاع الساعة 3:15 ليلاً بتوقيت القاهرة، وموعد الوصول الساعة 6:20 صباحًا بتوقيت جدة.

الفوج الثاني وعدده (596) حاجًا وحاجةً: سيغادر قطاع غزة صباح يوم الأربعاء الموافق 2022/6/22م من معبر رفح إلى مطار القاهرة الدولي، ومن ثم إلى مطار جدة موزعًا على رحلتين، ستقلع طائراتها يوم الخميس الموافق 2022/6/23م على النحو التالي:

الرحلة الأولى: تشتمل على (298) حاجًا وحاجةً، موعد الإقلاع الساعة 12:30 ليلاً بتوقيت القاهرة، وموعد الوصول الساعة 3:35 ليلاً بتوقيت جدة.

الرحلة الثانية: تشتمل على (298) حاجًا وحاجةً، موعد الإقلاع الساعة 1:30 ليلاً بتوقيت القاهرة، وموعد الوصول الساعة 4:35 فجرًا بتوقيت جدة.

المصدر / فلسطين أون لاين