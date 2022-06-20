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الصحة بغزة تُصدر تنويهًا بشأن تطعيم حجاج القطاع

20 يونيو 2022 . الساعة 10:05 بتوقيت القدس
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تطعيم الحجيج في قطاع غزة

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، تنويهًا مهمًا بشأن تطعيم حجاج قطاع غزة قبيل سفرهم.

وقالت في بيان مقتضب عبر موقعها الإلكتروني: "تعلن وزارة الصحة بغزة لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1443هـ /2022م أنه سيتم تطعيمهم داخل معبر رفح البري أثناء سفرهم يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين".

وبلغت نسبة الحجاج لهذا العام بلغت 45%، بناء على قرار من السعودية نظرًا لجائحة كورونا، حيث أقرت السعودية أن يتوجه مليون حاج لهذا العام منهم 15% من داخل السعودية.

وستكون مواعيد سفر حجاج قطاع غزة وفق ما أعلنت الوزارة كالآتي:

الفوج الأول وعدده (736) حاجًا وحاجةً: سيغادر قطاع غزة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2022/6/21م من معبر رفح إلى مطار القاهرة الدولي، ومن ثم إلى مطار جدة موزعًا على ثلاث رحلات، ستقلع طائراتها يوم الأربعاء الموافق 2022/6/22م على النحو التالي:

الرحلة الأولى: تشمل على (298) حاجًا وحاجةً، موعد الإقلاع الساعة 1:00 ليلاً بتوقيت القاهرة، وموعد الوصول الساعة 4:05 فجرًا بتوقيت جدة.

الرحلة الثانية: تشمل على (298) حاجًا وحاجةً، موعد الإقلاع الساعة 2:00 ليلاً بتوقيت القاهرة، وموعد الوصول الساعة 5:05 فجرًا بتوقيت جدة.

الرحلة الثالثة: تشمل على (140) حاجًا وحاجةً، موعد الإقلاع الساعة 3:15 ليلاً بتوقيت القاهرة، وموعد الوصول الساعة 6:20 صباحًا بتوقيت جدة.

الفوج الثاني وعدده (596) حاجًا وحاجةً: سيغادر قطاع غزة صباح يوم الأربعاء الموافق 2022/6/22م من معبر رفح إلى مطار القاهرة الدولي، ومن ثم إلى مطار جدة موزعًا على رحلتين، ستقلع طائراتها يوم الخميس الموافق 2022/6/23م على النحو التالي:

الرحلة الأولى: تشتمل على (298) حاجًا وحاجةً، موعد الإقلاع الساعة 12:30 ليلاً بتوقيت القاهرة، وموعد الوصول الساعة 3:35 ليلاً بتوقيت جدة.

الرحلة الثانية: تشتمل على (298) حاجًا وحاجةً، موعد الإقلاع الساعة 1:30 ليلاً بتوقيت القاهرة، وموعد الوصول الساعة 4:35 فجرًا بتوقيت جدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#السعودية #موسم الحج #تطعيم حجاج

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