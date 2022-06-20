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مستوطنون يهاجمون الرعاة في الأغوار الشمالية

20 يونيو 2022 . الساعة 09:26 بتوقيت القدس
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الأغوار الشمالية (أرشيف)

هاجم مستوطنون، اليوم الإثنين، رعاة أغنام وأجبروهم على مغادرة مراعيهم قرب خلة مكحول في الأغوار الشمالية، بالضفة الغربية.

وأفاد الناشط الحقوقي، عارف دراغمة، خلال تصريحات صحفية، بأن مستوطنين لاحقوا الرعاة الفلسطينيين شرقي خلة مكحول واجبروهم على مغادرة مراعيهم تحت تهديد السلاح وحاولوا الاعتداء عليهم.

ُيشار إلى أن المستوطنين يدأبون على مهاجمة الرعاة واجبارهم على مغادرة مراعيهم، ويطلقون كلابهم على المواشي، ويعتدون عليهم بالضرب، في محاولة للتضييق عليهم وحملهم على الرحيل عن المنطقة لوضع اليد بالقوة عليها لصالح الاستيطان.

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مستوطنون #الأغوار الشمالية #الاستيطان في الضفة

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