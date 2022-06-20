حملة اعتقالات في رام الله والخليل بينهم طالب "توجيهي"

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ستة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، والخليل بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر فخر عاهد خلف من قرية رنتيس، والشاب موسى حامد من بلدة سلواد، والطالب في الثانوية العامة أحمد شاهر النعسان من قرية المغير، ومحمد إبراهيم سرور من بلدة نعلين، وذلك بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين من مدينة الخليل، أحدهما صحفي.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي مصعب قفيشة، وفياض شبانة، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة احياء في مدينة الخليل، وداهمت مجمعا تجاريا في المنطقة الجنوبية وفتشته.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين