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لليوم الـ 171.. يواصل الأسرى الإداريون إضرابهم

20 يونيو 2022 . الساعة 08:38 بتوقيت القدس
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أسرى فلسطينيون في سجون الاحتلال

يواصل اليوم الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 171على التوالي مقاطعة (محاكم) الاحتلال كخطوة احتجاجية على استمرار فرض الاعتقال الإداري ضد الأسرى، وارتفاع أعداد الأسرى الإداريين في الآونة الأخيرة.

وحذرت مصادر حقوقية من تهديد إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، للأسرى الإداريين المقاطعين لـ(محاكمها) بإجبارهم على المثول أمام (محاكمها) بالقوة.

ويطالب الأسرى برفع ملف الاعتقال الإداري للمحكمة الجنائية الدولية والتحرك على كافة المستويات؛ لدعم خطوتهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

وأعلن الأسرى الإداريون في بيان سابق لهم عزمهم الخوض في خطوات احتجاجية رفضاً للاعتقال الإداري ضدهم، حيث أعلنوا مقاطعة الـ(محاكم) الإدارية بدءاً من الخامس عشر من شباط/ فبراير.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#سجون الاحتلال #الأسرى الإداريون #إدارة السجون

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