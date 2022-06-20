فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ميزة جديدة من واتساب.. حدد من يرى صورة حسابك

صفقة ثالثة لليفربول استعدادًا للموسم الجديد

عقدة.. الزمالك لا يهزم الأهلي عندما يسجل شيكابالا

السعودية تعلن أكبر خطة تشغيلية للحج في تاريخها

إصابة شاب برضوض في اعتداء للمستوطنين في الخليل

البردويل: المقاومة على جهوزية تامة لصد أي عدوان من قبل الاحتلال

لنوم أفضل خلال الصيف.. تجنب هذه الأخطاء

آينشتاين مع عالم عراقي ؟!.. صورة تقلب مواقع التواصل

حمادة: تطبيع بعض الأنظمة العربية مع الاحتلال شجّعه على الاستمرار في انتهاكاته بحق الأقصى

مستوطنون يعتدون على مقدسيين وقوات الاحتلال تعتقل 3 شبان في القدس المحتلة

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

عقدة.. الزمالك لا يهزم الأهلي عندما يسجل شيكابالا

20 يونيو 2022 . الساعة 06:15 بتوقيت القدس
...

انتهت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالتعادل بهدفين لمثليهما مساء الأحد على ملعب السلام بالقاهرة، ضمن مؤجلات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتقدم "المارد الأحمر" عن طريق محمد شريف في الدقيقة 12، ثم تعادل أشرف بن شرقي للزمالك بالدقيقة 68، وسجل محمود عبد الرازق "شيكابالا" الهدف الثاني "للفارس الأبيض" في الدقيقة 76، قبل أن يدرك صلاح محسن التعادل سريعاً للأهلي بالدقيقة 80.

وأحرز "شيكابالا" 4 أهداف طوال مسيرته أمام الأهلي، لكن الزمالك لم يفز بأي من مباريات القمة التي هز فيها نجمه المخضرم الشباك، حيث انهزم 3 مرات، وتعادل في مناسبة وحيدة.

وكانت البداية في نهائي كأس مصر 2007، عندما فاز الأهلي (4-3) في الوقت الإضافي.

وجاء ثاني أهداف "شيكابالا" في القمة خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، حين انتصر الأهلي مجدداً (2-1) بهدفي عمرو السولية، ومحمد مجدي "أفشة".

وأضاف شيكابالا ثالث أهدافه أمام الأهلي في مباراة الدور الأول بالدوري الموسم الماضي، في نسخة كربونية من هدفه في نهائي دوري الأبطال، لكن المارد الأحمر نجح في تحقيق الفوز أيضاً بهدفي محمد شريف (2-1).

وشكلت مشاركة شيكابالا مع انطلاق الشوط الثاني لمباراة الأحد نقطة تحول في أداء الزمالك، حيث لعب واحدة من أفضل مبارياته أمام الغريم التقليدي.

فبجانب تسجيله لهدف وصناعته لآخر أحرزه أشرف بن شرقي، جاءت أرقام "الأباتشي" مميزة، إذ بلغت نسبة تمريراته الصحيحة 93%، ونسبة كراته العرضية الصحيحة 67%، كما خسر شيكابالا الكرة مرتين فقط طوال أكثر من 45 دقيقة لعبها أمام الأهلي.

المصدر / وكالات
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#الزمالك #مصر #كورة قدم #شيكابلا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة