عقدة.. الزمالك لا يهزم الأهلي عندما يسجل شيكابالا

انتهت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالتعادل بهدفين لمثليهما مساء الأحد على ملعب السلام بالقاهرة، ضمن مؤجلات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتقدم "المارد الأحمر" عن طريق محمد شريف في الدقيقة 12، ثم تعادل أشرف بن شرقي للزمالك بالدقيقة 68، وسجل محمود عبد الرازق "شيكابالا" الهدف الثاني "للفارس الأبيض" في الدقيقة 76، قبل أن يدرك صلاح محسن التعادل سريعاً للأهلي بالدقيقة 80.

وأحرز "شيكابالا" 4 أهداف طوال مسيرته أمام الأهلي، لكن الزمالك لم يفز بأي من مباريات القمة التي هز فيها نجمه المخضرم الشباك، حيث انهزم 3 مرات، وتعادل في مناسبة وحيدة.

وكانت البداية في نهائي كأس مصر 2007، عندما فاز الأهلي (4-3) في الوقت الإضافي.

وجاء ثاني أهداف "شيكابالا" في القمة خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، حين انتصر الأهلي مجدداً (2-1) بهدفي عمرو السولية، ومحمد مجدي "أفشة".

وأضاف شيكابالا ثالث أهدافه أمام الأهلي في مباراة الدور الأول بالدوري الموسم الماضي، في نسخة كربونية من هدفه في نهائي دوري الأبطال، لكن المارد الأحمر نجح في تحقيق الفوز أيضاً بهدفي محمد شريف (2-1).

وشكلت مشاركة شيكابالا مع انطلاق الشوط الثاني لمباراة الأحد نقطة تحول في أداء الزمالك، حيث لعب واحدة من أفضل مبارياته أمام الغريم التقليدي.

فبجانب تسجيله لهدف وصناعته لآخر أحرزه أشرف بن شرقي، جاءت أرقام "الأباتشي" مميزة، إذ بلغت نسبة تمريراته الصحيحة 93%، ونسبة كراته العرضية الصحيحة 67%، كما خسر شيكابالا الكرة مرتين فقط طوال أكثر من 45 دقيقة لعبها أمام الأهلي.

المصدر / وكالات