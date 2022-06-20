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السعودية تعلن أكبر خطة تشغيلية للحج في تاريخها

20 يونيو 2022 . الساعة 06:12 بتوقيت القدس
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أعلنت السلطات السعودية إطلاق أكبر خطة تشغيلية لموسم حج وصفته بالذكي والاستثنائي بعد جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مسؤولون سعوديون، وشارك فيه وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، ورئيس شؤون الحرمين عبد الرحمن السديس، لإعلان الخطة التشغيلية لموسم حج 1443هـ.

وكشف الوزير الربيعة عن عزم بلاده التدرج في زيادة أعداد حجاج بيت الله الحرام وفق الاشتراطات الصحية لضمان سلامتهم.

بدوره، قال السديس إن استخدام التقنية الحديثة والتطبيقات الجديدة والذكاء الاصطناعي؛ هو السمة البارزة في موسم الحج هذا العام.

وأضاف هذه أكبر خطة تشغيلية لموسم الحج في التاريخ بعد جائحة كورونا، وتضم 10 محاور، ينفذها 10 آلاف موظف وموظفة.

وتابع بالقول إنه تم تجهيز 144 بوابة لتفويج الحجاج هذه العام وتخصيص صحن المطاف للحجاج فقط، مع تحديد مصليات خاصة في قبو المطاف والدورين الأول والأرضي لأداء سنة الطواف.

وأعلنت السعودية في وقت سابق زيادة أعداد الأشخاص المسموح لهم بأداء مناسك الحج بعد عامين من قيود الإغلاق بسبب جائحة كورونا، حيث وصلت إلى مليون شخص من داخل وخارج المملكة.

المصدر / وكالات
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