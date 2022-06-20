فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

البردويل: المقاومة على جهوزية تامة لصد أي عدوان من قبل الاحتلال

لنوم أفضل خلال الصيف.. تجنب هذه الأخطاء

آينشتاين مع عالم عراقي ؟!.. صورة تقلب مواقع التواصل

حمادة: تطبيع بعض الأنظمة العربية مع الاحتلال شجّعه على الاستمرار في انتهاكاته بحق الأقصى

مستوطنون يعتدون على مقدسيين وقوات الاحتلال تعتقل 3 شبان في القدس المحتلة

أهالي أسرى وفاء الأحرار المُعاد اعتقالهم يطالبون بتدخل قانوني لإطلاق سراحهم

مباشر| الكلاسيكو المصري بين الأهلي والزمالك

عمرو: الاحتلال استطاع بناء منظومة من الاستيطان في ظل غياب الرد الفلسطيني الرسمي

الاحتلال يُقرّر نقل بوابة مستوطنة "نتيف هعتسراه" خشية استهدافها من المقاومة

"المشتركة للاجئين" تعقد اجتماعًا مع مدير عمليات الأونروا في غزة

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

البردويل: المقاومة على جهوزية تامة لصد أي عدوان من قبل الاحتلال

20 يونيو 2022 . الساعة 00:36 بتوقيت القدس
...
صلاح البردويل

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، مساء اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية تحاول حل مشكلاتها الداخلية بتصدير الأزمة للفلسطينيين. وشدد البردويل في حديث لقناة "الجزيرة مباشر"، على ان المقاومة الفلسطينية على جهوزية تامة لصد أي عدوان من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة مستمر لكنه فشل في كسر إرادة المقاومة.

وحول العلاقات الخارجية، أوضح البردويل أن حركته تعزز علاقاتها مع القوى الإقليمية الرافضة للتطبيع والتنسيق الأمني مع الاحتلال.

وقال إننا "لا نريد هدم منظمة التحرير بل نسعى إلى تطوير رؤيتها ويجب أن تبقى وتحتوي الكل الفلسطيني". وأضاف البردويل "لقد طالبنا مرارا الرئيس محمود عباس بالاستجابة لدعوات الحوار لكن من دون جدوى".

وحول زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، أوضح أن زيارة بايدن تصب في مصلحة إسرائيل، خاصةً وان واشنطن مشغولة بأولويات أخرى غير المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#المقاومة #الاحتلال #عدوان #رد #عضو مكتب سياسي #جهوزية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة