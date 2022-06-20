البردويل: المقاومة على جاهزية تامة لصد أي عدوان من قبل الاحتلال

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، مساء اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية تحاول حل مشكلاتها الداخلية بتصدير الأزمة للفلسطينيين. وشدد البردويل في حديث لقناة "الجزيرة مباشر"، على أن المقاومة الفلسطينية على جاهزية تامة لصد أي عدوان من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة مستمر لكنه فشل في كسر إرادة المقاومة.

وحول العلاقات الخارجية، أوضح البردويل أن حركته تعزز علاقاتها مع القوى الإقليمية الرافضة للتطبيع والتنسيق الأمني مع الاحتلال.

وقال إننا "لا نريد هدم منظمة التحرير بل نسعى إلى تطوير رؤيتها ويجب أن تبقى وتحتوي الكل الفلسطيني". وأضاف البردويل "لقد طالبنا مرارا رئيس السلطة محمود عباس بالاستجابة لدعوات الحوار لكن من دون جدوى".

وحول زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، أوضح أن زيارة بايدن تصب في مصلحة (إسرائيل)، خاصةً وأن واشنطن مشغولة بأولويات أخرى غير المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين