فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

منتدى الإعلاميين يدين اعتقال الاحتلال الصحفي مصعب قفيشة

فصل الصيف يبدأ غدًا الثلاثاء ويستمر 93 يومًا

"الهيئة 302" تدعو لرفض محاولات إضعاف "أونروا" أو تحويل مهامها لهيئات أخرى

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" عبر جولات استفزازية

براتب 1600 شيكل.. وظيفة شاغرة في بلدية بيت لاهيا

دعوات للاعتكاف والرباط في باحات "الأقصى" خلال العشر الأوائل من ذي الحجة

الكسواني: رفض الاحتلال عمليات ترميم "الأقصى" ساهمت في تساقط حجارته

الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم "التسلل" من غزة

البرهان: علاقتنا مع (إسرائيل) لم تنقطع

شحاتة يهاجم محمد صلاح.. لم يقدم شيئاً لمنتخبنا

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

البردويل: المقاومة على جاهزية تامة لصد أي عدوان من قبل الاحتلال

20 يونيو 2022 . الساعة 00:36 بتوقيت القدس
...
صلاح البردويل

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، مساء اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية تحاول حل مشكلاتها الداخلية بتصدير الأزمة للفلسطينيين. وشدد البردويل في حديث لقناة "الجزيرة مباشر"، على أن المقاومة الفلسطينية على جاهزية تامة لصد أي عدوان من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة مستمر لكنه فشل في كسر إرادة المقاومة.

وحول العلاقات الخارجية، أوضح البردويل أن حركته تعزز علاقاتها مع القوى الإقليمية الرافضة للتطبيع والتنسيق الأمني مع الاحتلال.

وقال إننا "لا نريد هدم منظمة التحرير بل نسعى إلى تطوير رؤيتها ويجب أن تبقى وتحتوي الكل الفلسطيني". وأضاف البردويل "لقد طالبنا مرارا رئيس السلطة محمود عباس بالاستجابة لدعوات الحوار لكن من دون جدوى".

وحول زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، أوضح أن زيارة بايدن تصب في مصلحة (إسرائيل)، خاصةً وأن واشنطن مشغولة بأولويات أخرى غير المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#المقاومة #الاحتلال #عدوان #رد #عضو مكتب سياسي #جهوزية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة