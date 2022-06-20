آينشتاين مع عالم عراقي ؟!.. صورة تقلب مواقع التواصل

انشغلت الأوساط العراقية بصورة قيل إنها تجمع أسطورة الفيزياء، العالم الألماني آلبرت آينشتاين مع عالم الفيزياء العراقي عبد الجبار عبد الله.

وادعى الناشرون أن الصورة نادرة، وتجمع آينشتاين بعبدالله، وهو أول رئيس لجامعة بغداد وأحد طلاب العبقري الألماني.

ادعاء مغلوط تماماً

ووسط أسئلة لم تهدأ حول أساس الصورة التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتاريخها وتفاصيلها، تبين أن اللقطة مزيفة.

فقد تبين أن الصورة تعود لآينشتاين بينما كان واقفا إلى جانب خريجين من جامعة يشيفا خلال زيارة إلى معهد الدراسات المتقدمة في برينستون الأميركيّة.

وبدا عالم الفيزياء الشهير مع 5 رجال، في صورة تعود لتاريخ السابع من آب/أغسطس 1952، وقد نشرت على موقع "غيتي إيمدجز"، بحس بما أكدت فرانس برس.





وانتشرت حينها بتعليق: "5 خريجين من جامعة يشيفا يستمتعون في زيارة مع العالم الشهير ألبرت آينشتاين في معهد الدراسات المتقدّمة في برينستون"، مع أسماء الطلاب الخمسة، دون أي ذكر لوجود عالم الفيزياء العراقي عبد الجبار عبد الله بينهم.

عالم عراقي مرموق

يشار إلى أن عبد الجبار عبد الله هو عالم فيزياء عراقي تخرّج من الجامعة الأميركية في بيروت وتابع دراسته في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ثم تبوأ مناصب عدّة في مجال التعليم في العراق وساهم في تطوير التعليم الثانوي هناك.

كما عيّن فيما بعد رئيساً لقسم الفيزياء في دار المعلّمين العالية وكان عضواً في مجلس تأسيس جامعة بغداد التي أصبح ثاني رئيس لها فيما بعد.





المصدر / وكالات