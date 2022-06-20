فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

البردويل: المقاومة على جهوزية تامة لصد أي عدوان من قبل الاحتلال

لنوم أفضل خلال الصيف.. تجنب هذه الأخطاء

آينشتاين مع عالم عراقي ؟!.. صورة تقلب مواقع التواصل

حمادة: تطبيع بعض الأنظمة العربية مع الاحتلال شجّعه على الاستمرار في انتهاكاته بحق الأقصى

مستوطنون يعتدون على مقدسيين وقوات الاحتلال تعتقل 3 شبان في القدس المحتلة

أهالي أسرى وفاء الأحرار المُعاد اعتقالهم يطالبون بتدخل قانوني لإطلاق سراحهم

مباشر| الكلاسيكو المصري بين الأهلي والزمالك

عمرو: الاحتلال استطاع بناء منظومة من الاستيطان في ظل غياب الرد الفلسطيني الرسمي

الاحتلال يُقرّر نقل بوابة مستوطنة "نتيف هعتسراه" خشية استهدافها من المقاومة

"المشتركة للاجئين" تعقد اجتماعًا مع مدير عمليات الأونروا في غزة

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

آينشتاين مع عالم عراقي ؟!.. صورة تقلب مواقع التواصل

20 يونيو 2022 . الساعة 00:29 بتوقيت القدس
...
العالم الألماني آلبرت آينشتاين (أرشيفية)

انشغلت الأوساط العراقية بصورة قيل إنها تجمع أسطورة الفيزياء، العالم الألماني آلبرت آينشتاين مع عالم الفيزياء العراقي عبد الجبار عبد الله.

وادعى الناشرون أن الصورة نادرة، وتجمع آينشتاين بعبدالله، وهو أول رئيس لجامعة بغداد وأحد طلاب العبقري الألماني.

ادعاء مغلوط تماماً

ووسط أسئلة لم تهدأ حول أساس الصورة التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتاريخها وتفاصيلها، تبين أن اللقطة مزيفة.

فقد تبين أن الصورة تعود لآينشتاين بينما كان واقفا إلى جانب خريجين من جامعة يشيفا خلال زيارة إلى معهد الدراسات المتقدمة في برينستون الأميركيّة.

وبدا عالم الفيزياء الشهير مع 5 رجال، في صورة تعود لتاريخ السابع من آب/أغسطس 1952، وقد نشرت على موقع "غيتي إيمدجز"، بحس بما أكدت فرانس برس.

cf2bd8e0-8eca-42e2-8e6a-cfdb70a4f20d.webp
 

وانتشرت حينها بتعليق: "5 خريجين من جامعة يشيفا يستمتعون في زيارة مع العالم الشهير ألبرت آينشتاين في معهد الدراسات المتقدّمة في برينستون"، مع أسماء الطلاب الخمسة، دون أي ذكر لوجود عالم الفيزياء العراقي عبد الجبار عبد الله بينهم.

عالم عراقي مرموق

يشار إلى أن عبد الجبار عبد الله هو عالم فيزياء عراقي تخرّج من الجامعة الأميركية في بيروت وتابع دراسته في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ثم تبوأ مناصب عدّة في مجال التعليم في العراق وساهم في تطوير التعليم الثانوي هناك.

كما عيّن فيما بعد رئيساً لقسم الفيزياء في دار المعلّمين العالية وكان عضواً في مجلس تأسيس جامعة بغداد التي أصبح ثاني رئيس لها فيما بعد.

378899d3-9281-4301-a899-47cef79d89bd.webp
 

المصدر / وكالات
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#منوعات #العالم الألماني آلبرت آينشتاين #عالم عراقي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة