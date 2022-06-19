حمادة: تطبيع بعض الأنظمة العربية مع الاحتلال شجعه على الاستمرار في انتهاكاته بحق الأقصى

قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة إن موقف حركة حماس وكذلك الفصائل الفلسطينية واضح وهو أن "القدس خط أحمر".

وأكد حمادة في تصريحات لقناة الأقصى، أن ما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات يقوم بها المستوطنين هي أعمال لن يسكت عنها الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأضاف أن استمرار الاقتحامات بحق المسجد الأقصى والاعتداء على المرابطين هو تجاوز للخطوط الحمراء والمقاومة سترد على ذلك.

وأشار إلى أن محاولات التهويد التي يقوم بها الاحتلال في الأقصى فشلت بسبب صمود المرابطين.

ونوه إلى أن تطبيع بعض الأنظمة العربية مع الاحتلال شجعه على الاستمرار في انتهاكاته بحق الأقصى.

وجدد التأكيد على أن المقاومة مستمرة وثابتة على الأرض وتحسن إدارة معركتها وسترد في الوقت المناسب، وهي في الضفة الغربية متجذرة ومستمرة دفاعاً عن القدس والأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين