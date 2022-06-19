مستوطنون يعتدون على مقدسيين وقوات الاحتلال تعتقل 3 شبان في القدس المحتلة

اعتدى مستوطنون مساء اليوم الأحد، على عدد من المقدسيين قرب المسجد الأقصى، فيما اعتقل جنود الاحتلال ثلاثة شبان من مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر مقدسية أنّ المستوطنين اعتدوا على الشبان المقدسيين، وقاموا برش غاز الفلفل صوبهم، فيما رفعوا علم الاحتلال في خطوة استفزازية للمتواجدين أمام باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من القدس المحتلة، وهم: شادي أبو سنينة خلال تواجده في منطقة باب حطة، إلى جانب اعتقال شابين آخرين من منطقة باب العامود بعد اعتداء المستوطنين عليهما.

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من باب العامود بالقدس المحتلة بعد اعتداء مستوطنين عليه بالحجارة pic.twitter.com/nLqLijgN83 — فلسطين أون لاين (@pl24online) June 19, 2022

وتصاعدت انتهاكات واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين بحق المقدسات الإسلامية بالقدس، وسط محاولات حثيثة لفرض خطط تهويدية في المسجد الأقصى.

ويفرض الاحتلال عراقيل عدة أمام وصول أهالي القدس والداخل المحتل والضفة الغربية للأقصى، إضافة إلى إصدار قرارات إبعاد عن الأقصى بحق النشطاء والمرابطين والمؤثرين المقدسيين، في مسعى للاستفراد بالمسجد وتسهيل اقتحامات المستوطنين.

ورغم هذه الإجراءات، يواصل المرابطون التصدي لاقتحامات المستوطنين ويؤكدون تمسكهم ببقائهم في المسجد الأقصى، ومواجهتهم لبطش الاحتلال مهما كلّف ذلك من ثمن.

المصدر / فلسطين أون لاين