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مباشر| الكلاسيكو المصري بين الأهلي والزمالك

19 يونيو 2022 . الساعة 21:12 بتوقيت القدس
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يعتبر كلاسيكو مصر بين الأهلي والزمالك اليوم، واحد من أبرز وأهم المباريات التي ستنطلق مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة الساعة التاسعة بتوقيت المملكة السعودية الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات المتحدة، حيث يترقب الشارع الرياضي المصري انطلاقة المباراة وأحداثها على أحر من الجمر للصراع على النقاط الثلاثة والتي ستشكل فارق كبير في ترتيب الدوري المصري.

يُشار إلى أن نادي الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري بعد أن تمكن من جمع 44 نقطة من 20 مباراة، وعلى الجانب الأخر يحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري ولكن مع وجود ثلاث مباريات مؤجلة له حيث جمع المارد الأحمر 40 نقطة من 17 مباراة فقط.

ونضع لكم في فلسطين أون لاين رابط للبث المباشر الخاص بالكلاسيكو المصري

 

المصدر / وكالات
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#الأهلي #الزمالك

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