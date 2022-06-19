عمرو: الاحتلال استطاع بناء منظومة من الاستيطان في ظل غياب الرد الفلسطيني الرسمي

قال المختص في شؤون القدس جمال عمرو إن الاحتلال استطاع أن يبني منظومة من الاستيطان في ظل غياب الرد الفلسطيني الرسمي والعربي.

وقال عمرو لقناة الأقصى إن القدس رافعة ترفع من ينصرها ومن يشارك في تحريرها، ونحن أمام فجر جديد وتحرير للمسجد الأقصى قادم لا محالة.

وأشار إلى أن الاحتلال يقترف الكبائر السبعة باقتحامه واعتداءاته للمسجد الأقص، و يسعى إلى حسم معركة القدس قبل أن تستفيق الأمة.

وشدد على أنه لا بد على الأنظمة العربية توحيد خيارهم في الدفاع عن المسجد الأقصى وحمايته، كون الصراع على القدس صراع واضح المعالم مع ألد الأعداء.

وأضاف "حماية القدس والمسجد الأقصى واجب مقدس على الأمة العربية والإسلامية ويجب أن يكونوا شركاء في التحرير".

المصدر / فلسطين أون لاين