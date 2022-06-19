الاحتلال يُقرّر نقل بوابة مستوطنة "نتيف هعتسراه" خشية استهدافها من المقاومة

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، أنّ سلطات الاحتلال قررت نقل بوابة مستوطنة "نتيف هعتسراه" الواقعة شمال قطاع غزة، حوالي كيلو متر شرقًا، خشية استهدافها من قبل المقاومة الفلسطينية.

وذكرت وسائل الإعلام، أنه "تقرر نقل بوابة دخول مستوطنة "نتيف هعتسراه" حوالي كيلومتر شرقًا إلى منطقة مخفية عن الحدود في ظلّ الخوف من نيران القناصة (بغزة) والصواريخ المضادة على المركبات والمشاة".

ولفتت عملية إعادة ترميم كتائب الشهيد عز الدين القسام مرصد "الفاتح" شمال قطاع غزة، عقب قصفه من طائرات الاحتلال بالصواريخ فجر أمس السبت، الأنظار، وأثارت مخاوف المستوطنين من قدرات المقاومة الفلسطينية.

وقد تداولت وسائل إعلام الاحتلال، بتركيز كبير، ما كتبته كتائب القسام على مرصد "الفاتح". وذكر إعلام الاحتلال أنّ المرصد رُفعت عليه لافتة تحوي رسالة تهديد بالعبرية لسكان المستوطنات المحاذية لغزة، وتخصُّ مستوطني "نتيف هعتسراه"، وجاء فيها "كما خرجتم من يميت سابقًا، فسوف نُخرجكم من نتيف هعتسراه ومن كلّ فلسطين قريبًا".

وذكر متابعون للشأن الإسرائيلي أنّ يميت أو ياميت هي مستوطنة صهيونية في شمال سيناء بمصر، وأُخليت في الثمانينات بموجب اتفاق مصري إسرائيلي.

وأغلب المستوطنين الذين يعيشون الآن في مستوطنة نتيف هعتسراه "مقابل مرصد الفاتح" هم من الذين هربوا من مستوطنة يميت في شمال سيناء.

المصدر / فلسطين أون لاين