"المشتركة للاجئين" تعقد اجتماعًا مع مدير عمليات الأونروا في غزة

بحثت اللجنة المشتركة للاجئين، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مع مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في قطاع غزة توماس وايت، مجموعة من القضايا والمطالب المتعلقة بحقوق وخدمات اللاجئين .

وجددت اللجنة مطالبتها لمدير عمليات الأونروا بضرورة انجاز مجموعة من القضايا، وأهمها، ضرورة الالتزام بتثبيت موظفي اليومي وصولاً للنسبة المتفق عليها 7،5%، واعتماد سياسة التعيين بدل التقاعد، وتحسين السلة الغذائية كمًا ونوعاً التي توزع على جموع اللاجئين الفقراء وضرورة الشروع بإضافة المواليد والأزواج الجدد علي سلم الاستفادة من السلة الغذائية، وضرورة زيادة موازنة خلق فرص العمل .

ونقاش المجتمعون آخر الاستعدادات للعام الدراسي الجديد والالتزام بالتعداد الصفي دون زيادة، وتوظيف مزيد من عمال النظافة والأذنة والحراس في المخيمات .

ودعت اللجنة مدير الأونروا إلى ضرورة تظهير خطورة الحصار المفروض على القطاع ومأساوية الأوضاع المعيشية والاقتصادية في القطاع في خطاباته السياسية الإعلامية الموجه الي المجتمع الدولي .

وشددت اللجنة على أنها ستواصل جهودها المبذولة والمتابعة الحثيثة مع إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ومع المفوض العام، من أجل حل هذه القضايا العالقة، بما يُخفف من معاناة جموع اللاجئين، ويساهم في تعزيز صمودهم في وجه مخططات التصفية والمؤامرات، والأوضاع المعيشية الكارثية.

كما أكدت اللجنة ضرورة حل عدد من الإشكالات العالقة منذ سنوات الخاصة بالموظفين المفصولين الذين أعيدوا للعمل ولازالوا على بند الدوام الجزئي منذ خمسة سنوات وتثبيت موظفي ال L.D.S وفتح باب التوظيف لملء الشواغر .

المصدر / فلسطين أون لاين