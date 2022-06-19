أوكرانيا تُحذّر من انخفاض حصاد الحبوب بشكلٍ كبير

قال نائب وزير الزراعة الأوكراني ماركيان دميتراسيفيتش، إنّ بلاده قد تجني 60 مليون طنٍّ من الحبوب والبذور الزيتية هذا العام، مقارنة بـ 106 ملايين في العام الماضي "بسبب غزو روسيا واحتلالها للأراضي".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، عن دميتراسيفيتش قوله في مقابلة تلفزيونية، إنّ أوكرانيا صدّرت 4 ملايين طنٍّ فقط من الحبوب والبذور الزيتية منذ أن بدأت روسيا الحرب في أواخر شباط/فبراير وأغلقت الموانئ الأوكرانية.

وذكر أنّ ذلك يُقارن بالشحنات الشهرية المعتادة من 5 ملايين طنٍّ إلى 6 ملايين طنٍّ عبر الموانئ. وترى الحكومة فرصة لتسريع الصادرات بالشاحنات إذا خفّف الاتحاد الأوروبي من عمليات إصدار الوثائق الخاصة بها.

المصدر / وكالات