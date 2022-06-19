فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أهالي أسرى وفاء الأحرار المعاد اعتقالهم يطالبون بتدخل قانوني لإطلاق سراحهم

مباشر| الكلاسيكو المصري بين الأهلي والزمالك

عمرو: الاحتلال استطاع بناء منظومة من الاستيطان في ظل غياب الرد الفلسطيني الرسمي

الاحتلال يُقرّر نقل بوابة مستوطنة "نتيف هعتسراه" خشية استهدافها من المقاومة

"المشتركة للاجئين" تعقد اجتماعًا مع مدير عمليات الأونروا في غزة

أوكرانيا تُحذّر من انخفاض حصاد الحبوب بشكلٍ كبير

الأردن.. تنظيم معرض فني دعمًا للمقاومة والمرابطين في الأقصى

بسبب تسرب غاز بمنزله.. أمن السلطة يعتقل شيخًا ضريرًا من رام الله

كتائب القسام ترفع صور شهداء جنين على مرصد "الفاتح"

ما سر ما كتب على مرصد القسام بالعبرية لمستوطني "نتيف هعتسرا"؟

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

أوكرانيا تُحذّر من انخفاض حصاد الحبوب بشكلٍ كبير

19 يونيو 2022 . الساعة 20:04 بتوقيت القدس
...

قال نائب وزير الزراعة الأوكراني ماركيان دميتراسيفيتش، إنّ بلاده قد تجني 60 مليون طنٍّ من الحبوب والبذور الزيتية هذا العام، مقارنة بـ 106 ملايين في العام الماضي "بسبب غزو روسيا واحتلالها للأراضي".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، عن دميتراسيفيتش قوله في مقابلة تلفزيونية، إنّ أوكرانيا صدّرت 4 ملايين طنٍّ فقط من الحبوب والبذور الزيتية منذ أن بدأت روسيا الحرب في أواخر شباط/فبراير وأغلقت الموانئ الأوكرانية.

وذكر أنّ ذلك يُقارن بالشحنات الشهرية المعتادة من 5 ملايين طنٍّ إلى 6 ملايين طنٍّ عبر الموانئ. وترى الحكومة فرصة لتسريع الصادرات بالشاحنات إذا خفّف الاتحاد الأوروبي من عمليات إصدار الوثائق الخاصة بها.

المصدر / وكالات
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#روسيا #أوكرانيا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة