الأردن.. تنظيم معرض فني دعمًا للمقاومة والمرابطين في الأقصى

نظمت جمعية "المرسم الجوال" في الأردن، معرضاً للفن التشكيلي بعنوان "القدس عاصمة فلسطين الأبدية"، تحت رعاية رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي، بمناسبة ذكرى النكبة الفلسطينية "ودعماً للمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك، ونضالات الشعب الفلسطيني".

ويأتي المعرض، الذي يقام يومي السبت والأحد، ضمن فعاليات مهرجان تنظمه لجنة فلسطين النقابية، بمشاركة عددٍ من الفنانين والفنانات الأردنيين والفلسطينيين.

وأكد منسق المعرض، الفنان التشكيلي عمر البدور، أن "المعرض التشكيلي أراد أن يوصل رسالة الصمود التي يصنعها الشعب الفلسطيني على أرضه، ونحن نعيش الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة الفلسطينية".

وأوضح أن "اللوحات الفنية في المعرض، تتحدث عن قضية الشعب الفلسطيني، وتسلط الضوء على معاناة المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك، وتظهر صورة المقاومين الذين يدافعون عن أرضهم ومقدساتهم".

وقال البدور إن "إقامة المعارض الفنية تهدف إلى تجسيد نضال الشعب الفلسطيني وطموحاته من أجل استعادة دولته، كما أنها تهدف إلى تمثيل الأردن تشكيلياً وفنياً على المستويين العربي والعالمي، من خلال الأعمال الفنية التي تتناسب مع ثقافة البلد وحضارته".

المصدر / وكالات